الكركم.. منجم فوائد

المصدر: برلين - د.ب.أ

يتمتع الكركم بفوائد صحية جمّة، بفضل احتوائه على المادة الفعالة المعروفة باسم «الكوركومين»، إضافة إلى أنه يزخر بمضادات الأكسدة والفيتامينات كفيتامين (B) والبيوتين والمعادن كالزنك.

وأكدت عالمة التغذية الألمانية، كريستينا فيديمان، أن تناول الكركم بانتظام يعمل على تنشيط عملية الهضم، ومحاربة الشعور بالامتلاء والانتفاخ، كما أنه يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، ويعمل على تقوية المناعة، ومن ثم يقي من نزلات البرد.

وأضافت أن «دراسات أثبتت تأثيرات إيجابية للكركم في مواجهة السرطان والزهايمر، وإن كانت هذه التأثيرات بحاجة إلى مزيد من الدراسات. كما يتمتع الكركم بتأثيرات جمالية عدة، إذ يقي من التجاعيد والشيخوخة المبكرة للبشرة، ويعمل على تقوية الأظافر، ويساعد على تمتع الشعر بالقوة والكثافة والجمال».