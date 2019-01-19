إكسسوارات مستوحاة من الطبيعة.. والسلحفاة

المصدر: برلين - د.ب.أ

تزيّن صدفة السلحفاة الإكسسوارات في 2019، لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة مستوحاة من الطبيعة.

وأوضح خبير الموضة الألماني، أندرياس روزه، أن مظهر صدفة السلحفاة يعد استكمالاً للاتجاه الرائج بقوة نحو نقوش الحيوانات كنقوش جلد النمر ونقوش جلد الثعبان.

وأضاف أن مظهر صدفة السلحفاة يمتاز باللونين البيج والبني، مشيراً إلى أنه يزين هذا الموسم الأقراط والأطواق والأساور والنظارات الشمسية والساعات ومقابض الحقائب وأزرار الملابس.

وأردف خبير الموضة الألماني أنه على الرغم من أن مظهر صدفة السلحفاة يتمتع بالجاذبية، إلا أنه يتسم أيضاً بطابع محايد وكلاسيكي يجعله يتناغم مع إطلالة العمل الأنيقة والإطلالة الكاجوال المتحررة على حد سواء.