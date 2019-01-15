العيون الدخانية.. كلمة سر مكياج الحفلات الساحر

المصدر: برلين - د.ب.أ

ترغب كل امرأة في المناسبات والحفلات في أن تكون محطاً للأنظار ونجمة متلألئة في سماء الحفلة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال المكياج المناسب. ولهذا الغرض توصي خبيرة التجميل الألمانية، ناتالي فيشر، بمواءمة مكياج الحفلات مع الضوء الخافت؛ إذ ينبغي أن يكون المكياج جذاباً ليخطف الأنظار ويأسر الألباب. وأوضحت أن كلمة سر مكياج الحفلات الساحر هي العيون الدخانية Smokey Eyes؛ إذ يتم تزيين المنطقة حول العين بظلال جفون ذات ألوان داكنة كالأزرق الداكن أو البترولي أو الرمادي بدرجة «أنثراسيت». وتشهد هذه الألوان تحديداً رواجاً كبيراً حالياً؛ نظراً لأنها تغازل كل العيون وتمنحها إطلالة مشرقة تسلب العقول. وللحصول على نتيجة رائعة ينبغي استعمال قلم ظلال الجفون Eyeshadow Pencil؛ حيث إنه يتيح وضع اللون على نحو دقيق للغاية.