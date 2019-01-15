نصائح تحمي فروة الرأس من الجفاف

المصدر: برلين - د.ب.أ

عللت خبيرة التجميل الألمانية، ناتالي فيشر، جفاف فروة الرأس بسبب الافتقار للرطوبة، بالإضافة إلى التغذية أحادية الجانب أو التوتر النفسي أو العوامل الوراثية.

وأضافت أن جفاف فروة الرأس غالباً ما يقترن بحكة شديدة واحمرار، والشعور بشد وقشرة الرأس والتهابات.

ولمواجهة جفاف فروة الرأس تنصح فيشر باستخدام مستحضرات العناية بالشعر، التي تحتوي على مواد مرطبة، كالألو فيرا، بالإضافة إلى اتباع بعض التدابير المهمة، مثل تجنب الدش الساخن، الذي يسلب فروة الرأس الدهون والرطوبة.

وللسبب ذاته ينبغي تجنب الغسل المتكرر للشعر، وكذلك تجنب الاستخدام المتكرر لمجفف الشعر؛ حيث ينبغي من وقت لآخر تجفيف الشعر في الهواء.

ومن المهم أيضاً تمشيط الشعر بفرشاة ذات شعيرات طبيعية ناعمة قبل غسل الشعر، وذلك للتخلص من الزيت الزائد عن الحد وبقايا منتجات العناية وخلايا الجلد الميتة.