سجاد 2019 يكسو الأرضيات.. والجدران أيضاً

المصدر: برلين - د.ب.أ

يُعد السجاد أحد العناصر التصميمية المهمة لديكور المنزل؛ إذ يسهم في رسم وتشكيل مظهر الغرفة.

وقال المدير التنفيذي للرابطة الألمانية لصناعات النسيج، مارتن أورباخ، إن السجاد يطل في 2019 بألوان قوية ومتباينة ليضفي على الغرفة لمسة جاذبية وأناقة، كما يزدان بمطبوعات غرافيك تحاكي صوراً حقيقية مثل مظهر الخشب. ويعتمد السجاد على تقنية المرتفع والمنخفض؛ إذ تكون بعض الشعيرات مرتفعة والأخرى منخفضة لخلق تأثيرات مجسمة. كما يشهد السجاد ذو الشعيرات الطويلة رواجاً كبيراً بفضل طابعه الحسي الوثير.

كما يشهد هذا العام عودة السجاد للحوائط؛ إذ تكتسي الحوائط بسجاد يزدان بمطبوعات غرافيك تجعل من الحوائط بمثابة تحفة فنية، فضلاً عن أن السجاد المعلق على الحائط يتمتع بميزة عملية تتمثل في امتصاص الصوت، ومن ثم تحسين صوتيات الغرفة.