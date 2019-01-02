جاكت قائدي الدرّاجات النارية.. نجم الموضة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمثل جاكت قائدي الدراجات النارية Biker Jacket نجم الموضة النسائية هذا الشتاء، ليمنح المرأة إطلالة دافئة وجريئة على غرار نجمات موسيقى الروك.

وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه، أن جاكت قائدي الدراجات النارية يمتاز بطابع جريء بفضل التفاصيل المميزة له والمتمثلة في السحّاب والجيوب والحزام، مشيراً إلى أنه يأتي هذا العام مبطناً بالفرو ليمنح المرأة إحساساً بالدفء.

وأضاف أن جاكت قائدي الدراجات النارية يكتسي في الغالب باللون الأسود، وتزهو بعض الموديلات بألوان أخرى كالأحمر أو البيج أو تتلألأ ببريق الفضي لمزيد من الفخامة والجاذبية.