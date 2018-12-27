بوت متسلقي الجبال.. نجم «الموسم»

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمثل بوت متسلقي الجبال Hiking Boot نجم موضة الأحذية النسائية في شتاء 2018/‏2019، إذ تألقت به، أخيراً، عارضات ماركات عالمية. وقالت خبيرة الموضة الألمانية، كلاوديا شولتس، إن «(هايكينج بوت) هو بوت ذو أربطة ونعل سميك يمنح مرتديه إحساساً بالراحة والاستقرار عند المشي لمسافات طويلة، وعلى طرق غير ممهدة مليئة بالحصى والحجارة، كما هي الحال عند تسلق الجبال».

وأضافت شولتس أن «بوت متسلقي الجبال يمتاز بتنوّع إمكانات التنسيق، إذ يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع جينز سكيني ومعطف صوف ذي قصّة ضيقة، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل بتنسيقه مع بليزر وسروال ذي طيّات. وللحصول على إطلالة جريئة تخطف الأنظار يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة بتنسيق البوت مع فستان ماكسي أو تنورة ذات قصّة انسيابية، إذ تخلق هذه التوليفة تبايناً مثيراً بين القوة والرقة».