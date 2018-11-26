الشوكولاتة مفيدة أم مضرة.. الإجابة في الكمية

المصدر: برلين - د.ب.أ

تكثر المعتقدات حول الشوكولاتة؛ إذ يرى البعض أنها مفيدة للصحة، في حين يعتقد آخرون أنها تضر الصحة.. فما مدى صحة هذه المعتقدات؟ ومجيباً عن هذا السؤال، يقول البروفيسور الألماني، كورت ديم، إن الكمية هي التي تحدد ما إذا كانت الشوكولاتة مفيدة أم ضارة، مشيراً إلى أن الكمية الصحية هي ما يعادل 25 غراماً، أما أكثر من ذلك فيعد ضاراً بالصحة؛ إذ يرتفع حينئذ خطر الإصابة بالبدانة.

وأوضح أخصائي الأمراض الباطنة والأوعية الدموية أن الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي على الكاكاو بنسبة 70%، تزخر بمضادات الأكسدة، التي تحمي خلايا الجسم، كما أنها غنية بمركبات الفلافونويد والبوليفينولات، التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية. أما الشوكولاتة الفاتحة فتعد غذاء للنفس؛ إذ تساعد على إفراز هرمونات السعادة، والتخلص من التوتر النفسي، ما يعود بالفائدة على صحة القلب أيضاً.