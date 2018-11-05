أغذية تحارب شحوب البشرة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يعد شحوب البشرة من المشكلات الجمالية الشائعة في الوقت الحاضر بسبب إيقاع الحياة المحموم، وضغوط وأعباء الحياة اليومية؛ التي يبدو وجه المرأة بسببها متعباً ومجهداً ومطفأ.

ولمواجهة هذا الشحوب، تنصح الجمعية الألمانية للتغذية بتناول الأغذية الغنية بالحديد والبيتا كاروتين؛ إذ إنها تمنح البشرة مظهراً وردياً مشرقاً، يشع نضارة وحيوية.

وأوضحت الجمعية أن المصادر الغنية بالحديد تتمثل في كبد الحيوانات، والفاصولياء البيضاء، والبقدونس، في حين تتمثل المصادر الغنية بالبيتا كاروتين في الجزر، والبطاطا الحلوة، والكرنب، والسبانخ.