خبراء ينصحون بالطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوصت الجمعية الألمانية لعلاج ارتفاع ضغط الدم، نقلاً عن خبراء، المرضى بقياس ضغط الدم بانتظام في المنزل أيضاً، صباحاً ومساء في التوقيت نفسه.

وأوضحت أنه ينبغي أخذ قسط من الراحة لمدة خمس دقائق قبل القياس، ثم إجراء القياس جلوساً، مع مراعاة عدم التحدث أو الحركة. وبعد ذلك ينبغي إجراء القياس مجدداً بعد مرور دقيقتين تقريباً، علماً بأن قيمة القياس الثانية غالباً تكون منخفضة، وهي القيمة التي ينبغي تدوينها في سجل القيم. وتعد القيمة 120/‏‏‏80 مللي زئبق طبيعية، بينما يعتبر الضغط مرتفعاً بدءاً من قيمة 140/‏‏‏90.

وأشارت الجمعية إلى أنه عند استخدام جهاز المعصم لقياس ضغط الدم، تنبغي مراعاة ثني الذراع، بحيث يكون الجهاز في مستوى ارتفاع القلب، تجنباً لإجراء قياس خطأ. وكبديل يمكن استخدام جهاز العضد.