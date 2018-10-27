«الجورب» أحدث صيحات الأحذية الرياضية

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمثل الحذاء الرياضي ذو الجورب (Sock Sneaker) أحدث صيحات الأحذية الرياضية هذا الموسم، وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، كلاوديا شولتس، أن هذا الموديل عبارة عن حذاء رياضي ذي ساق من القماش، يصل إلى الكاحل ويبدو كجورب ملتصق به، مشيرة إلى أنه يمنح الساق إحساساً بالدفء والراحة.

ويكتسي الحذاء الرياضي - في الأغلب - ألواناً داكنة، خصوصاً الأسود بمظهر لامع أو مرصع بـ«الستراس». وبدلاً من الأربطة تشتمل بعض الموديلات على شريط لاصق لمزيد من الطابع العملي.

وأشارت شولتس إلى أن الحذاء الرياضي يعد بمثابة «جوكر» في خزانة الثياب؛ حيث يمكن تنسيقه مع سروال جينز أو تنورة أو فستان ميدي (متوسط الطول)، فضلاً عن طابعه العملي والمريح.