تحديات حافلة مع «كاونتداون تشالينج دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تسعى شركة كاونتداون تشالينج للارتقاء بقواعد لعبة «غرف الهروب»، عن طريق التحضيرات اللازمة لإدخال اللاعبين في أجواء اللعبة، وتحفيزهم على استخدام مهاراتهم التحليلية، وتشجيع العمل الجماعي بين المشاركين. ومع اقتراب موعد «الهالوين» بكل ما يحمله من الخدع المرعبة والمقالب المخيفة، يتحدى المكان زواره لاختبار شجاعتهم إلى أقصى حدّ، خصوصاً مع لعبتَي «خطة الهروب» و«تحدي السرداب».

وقد يجد الضيوف أنفسهم حينما يخوضون المغامرة التي يختارونها في أوضاع مرعبة تقشعرّ لها الأبدان، حيث سيضطرون إلى اقتحام المكاتب وتعقّب اللصوص واكتشاف الأدلة وإدانة القتلة. وبدوره سيقوم مراقب اللعبة بمتابعة تقدم الفرق المشاركة بشكل دائم ومستمر، وسيتدخّل لمنح المشاركين تلميحات ودلائل مبطنة في حال حاجة الفريق إلى المساعدة.

«كاونتداون تشالينج» تعد ضيوفها بأجواء مليئة بالتشويق تتشكل من خلال المناظر والأصوات وتركيبة الغرف، وجهود أفراد طاقم العمل، ما يقدم للمشاركين ساعة كاملة من التشويق لا يمكن نسيانها.