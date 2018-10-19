خريف 2018 بإطلالة دافئة مع تشكيلة بوت الكاحل من «إيكو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لا شيء يعبّر عن فصل الخريف أفضل من أحذية البوت. يعشق العديد من النساء ارتداء هذا النوع من الأحذية، حيث إنها تضفي لمسة خاصة على الإطلالة الدافئة. وقد أطلقت «إيكو» مجموعتها الجديدة من أحذية بوت الكاحل لخريف وشتاء 2018، التي تتميز بألوانها وتصاميمها العصرية. وتعبّر التشكيلة عن أحدث اتجاهات الموضة، حيث تتضمن الأحذية الرياضية، وأحذية الكعب متوسط الارتفاع، إضافة إلى الأحذية الكلاسيكية المسطحة. كما حرصت العلامة الاسكندنافية على صناعة هذه القطع المميزة من أجود المواد الخام، سواء باستخدامها للجلود الطبيعية أو أقمشة الشامواه، وذلك لتكون من أهم مستلزماتك لهذا الموسم. تتعدد ألوان التشكيلة لتضم الألوان الأساسية كالبني، العسلي، الأسود، الرمادي وحتى بعض الألوان الاستثنائية كالخمري والوردي القاتم. نسقي تشكيلة «إيكو» لأحذية بوت الكاحل مع مختلف إطلالاتك الصباحية أو المسائية، الرسمية أو الكاجوال وتألقي بستايل يخطف الأنظار.