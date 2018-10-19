«البليزر الجملي».. عنوان أناقتك في الخريف

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمثل البليزر الجملي عنوان الأناقة في خريف/‏شتاء 2018/‏2019 ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية تنطق بالفخامة.

وأوضح خبير الموضة الألماني، جيرد مولر تومكينس، أن «البليزر الجملي يمتاز بمظهر طبيعي، كونه يندرج ضمن الألوان الترابية»، مشيراً إلى أنه يأتي هذا الموسم بقصّة أكبر من المقاس (Oversized)، أي قصّة طويلة جداً وأكتاف عريضة ليداري المناطق الممتلئة في البطن والخصر والأرداف. ويتناغم هذا الموديل مع سروال ذي أرجل واسعة يكتسي باللون الجملي أيضاً.

وأضاف تومكينس أن «البليزر الجملي يأتي أيضاً بقصّة قصيرة تسلط الضوء على الوسط»، مشيراً إلى إمكانية تنسيق هذا الموديل مع تنورة جلد ذات وسط عال وبلوزة ذات كرانيش وبوت رعاة البقر.