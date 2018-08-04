نصائح لتنسيق ملابس اللون الأحمر

المصدر: برلين - د.ب.أ

يعد الأحمر سيد ألوان الموضة النسائية؛ كونه رمزاً للأناقة المفعمة بالأنوثة والإثارة وعنواناً للجرأة والجاذبية الساحرة. وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن الأحمر يطل بطيف لوني واسع يمتد من درجات البنفسجي المائلة للأزرق إلى درجات البرتقالي الدافئة، وكلما كان الأحمر مائلاً للأزرق كان تأثيره بارداً.

وأضاف روزه أن المرأة ذات البشرة الفاتحة تغازلها درجة أحمر باردة ومكثفة، أما المرأة ذات البشرة الداكنة فتداعب درجة أحمر دافئة وقوية.

وفي هذا الموسم يشكل الأحمر ثنائياً ساحراً مع الوردي الفاتح أو الصارخ، وبشكل عام يتناغم الأحمر مع الألوان الكلاسكية كالأسود والأبيض والرمادي. ومَن لا تجد في نفسها الجرأة الكافية، يمكنها ارتداء الأحمر بعيداً عن الوجه، كسروال أو تنورة بدلاً من قطعة فوقية، كما يمكن الاكتفاء بقطعة إكسسوار تزهو بالأحمر، كحذاء أو حقيبة أو حزام أو شال أو قلادة.