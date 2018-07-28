شورت البرمودا نجم موضة الصيف

المصدر: برلين - د.ب.أ

يمثل شورت البرمودا نجم الموضة النسائية في صيف 2018 ليمنح المرأة إطلالة مريحة ومفعمة بالأنوثة.

وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه، أن الشورت البرمودا عبارة عن شورت طويل، أي أطول من الشورت العادي وأقصر من بنطال البرمودا، مشيراً إلى أنه يغازل المرأة، التي لا يقل طولها عن 1.70 متر، وإلا فستبدو معه المرأة قصيرة القامة أقصر بصرياً.

وأضاف روزه أن المرأة ذات الأفخاذ المملوءة يناسبها موديل ذو قصّة على شكل حرف A، أما المرأة ذات القوام المستدير فيناسبها موديل ذو وسط ينتهي تحت السرة. وأشار روزه إلى أن الشورت البرمودا يناسب العمل أيضاً، وذلك من خلال تنسيقه مع بلوزة على شكل قميص تكتسي باللون الأبيض وبليزر قصير.