موضة «الآي لاينر» جرأة بأشكال هندسية

المصدر: برلين - د.ب.أ

تمثل الأشكال الهندسية أحدث صيحات «الآي لاينر» في صيف 2018، لتمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأوضح فنان التجميل الألماني بيتر أرنهايم، أن هذا الاتجاه الإبداعي الجريء ليس جديداً، ولكنه انتقل لتوه من منصات عروض الأزياء ليقتحم الحياة اليومية.

وعن كيفية تطبيق هذه الإطلالة غير المألوفة أوضح أرنهايم، أنه يتم استخدام آي لاينر ذي لون أسود حالك لرسم مربع في منتصف الجفن السفلي أو لرسم مثلثات في الزوايا الداخلية والخارجية للجفن العلوي. كما يمكن أيضاً استعمال «الآي لاينر» لرسم خطوط منحنية أو نقاط ديكورية.