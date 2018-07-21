الياقات المرصعة تحوّل الملابس إلى قطع فنية

المصدر: برلين - د.ب.أ

تمثل الفخامة والأبهة عنوان موضة الياقات في صيف 2018، لتمنح المرأة إطلالة متلألئة تخطف الأنظار. وأوضحت مستشارة المظهر زيلكه جيرلوف، أن الياقات تأتي مرصعة باللآلئ أو أحجار الكريستال أو التطريزات لتحول البلوزات والفساتين إلى قطع فنية فاخرة. وأضافت جيرلوف، أن الملابس المزدانة بياقات مرصعة تمتاز بتنوّع إمكانيات تنسيقها؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيق بلوزة ذات ياقة مرصعة مع تنورة من الساتان أو الحرير وحذاء ذي كعب عالٍ، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيق بلوزة ذات ياقة مرصعة مع بنطال جينز أو تنورة جينز أو شورت جينز وحذاء رياضي.