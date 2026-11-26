ترجمات - الإمارات اليوم

ترك الممثل البريطاني الراحل السير باتريك ستيوارت أثراً في نفس كل من التقى بهم تقريباً، بمن فيهم زملاؤه في فيلم ”أفنجرز: دومزداي“ (Avengers: Doomsday). ورغم أنهم لم يكونوا على يقين حينها، إلا أنهم ساورتهم شكوك بأن هذه قد تكون المرة الأخيرة التي يعملون فيها معه.

وللأسف، صدقت تلك الشكوك؛ فقد رحل ستيوارت الشهر الماضي عن عمر يناهز 86 عاماً. ويُعد تجسيده مجدداً لشخصية البروفيسور تشارلز كزافييه، قائد فريق ”إكس-من“ (X-Men)، في فيلم ”أفنجرز: دومزداي“ آخر أداء تمثيلي له. وقد تحدثت مجلة ”إنترتينمنت ويكلي“ (Entertainment Weekly) مع عدد من زملائه الذين عملوا معه في الفيلم، بمن فيهم المخرجان جو وأنتوني روسو، ورئيس استوديوهات مارفل كيفن فيجي. وقد رسموا صورة لرجل كان متفانياً للغاية في مهنته، ورغم التحديات الصحية التي واجهها، أصر على الحضور من أجل زملائه الممثلين وفريق العمل.

وقال أنتوني روسو: ”كان من الواضح أنه يعاني من مشاكل صحية، لكنه بذل جهداً هائلاً ليقدم أداءً متميزاً ويحضر بفاعلية - من أجلنا كمخرجين، ومن أجل زملائه الممثلين، وطاقم العمل“.

ويضيف: ”لم يكن الأمر مجرد جهد يبذله ممثل عادي ليحضر ويقدم أداءً أو يساهم في العمل الجماعي؛ بل كان شخصاً يواجه تحديات صحية عميقة، ومع ذلك حرص على الحضور والقيام بدوره. إن إصراره على المضي قدماً وتقديم ذلك الأداء في الفيلم، وما منحه لنا جميعاً كشركاء في العمل، جعل التجربة مؤثرة للغاية“.

ومن جانبه، وصف كيفن فيجي اليوم الأخير لستيوارت في موقع تصوير ”أفنجرز: دومزداي“ - والذي تبين لاحقاً أنه كان آخر يوم له في أي موقع تصوير سينمائي - قائلاً: ”وقف وتحدث إلى طاقم العمل. لم نكن نعلم بالتأكيد أنه سيكون يومه الأخير في موقع تصوير، لكنه كان يلمح لنا بأنه يعتقد ذلك“.

ونظراً لأن عمليات إنتاج فيلم ”أفنجرز: دومزداي“ قد انتهت قبل وفاة ستيوارت، يعمل فريق العمل حالياً على إيجاد أفضل طريقة لتكريمه على الشاشة، علما أن عرض الفيلم المنتظر بحماس سيتم في بعد منتصف شهر ديسمبر القادم.

وصرح فيغي لمجلة ”إنترتينمنت ويكلي“ (EW) قائلاً: ”لقد انتهينا منذ فترة طويلة من تصوير ذلك الفيلم، وقد قدّم فيه أداءً رائعاً. ونحن نبحث حالياً عن طريقة لتقديم عمل يكرّم صديقنا ويحترم ذكراه“.

أما جو روسو، فقد أشار إلى أنهم يملكون بالفعل شيئاً مميزاً للغاية؛ إذ قال: ”يمكن القول إن شخصية ’زافييه‘ تمثّل، من نواحٍ عديدة، ضمير الفيلم. ففي أحد المشاهد، يظهر في حوارٍ مؤثر مع إيان ماكيلين -الذي كان صديقه المقرب في الواقع-، وهو مشهد عاطفي للغاية يتمحور حول التسامح، وأعتقد أنه يحمل دلالات عميقة في ظل رحيله“.