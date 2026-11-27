أعلن بينالي البندقية عن تعيين الشيخة حور القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، قيّمةً فنيةً لدورته الـ62، والمزمع إقامتها خلال الفترة من الثامن من أبريل إلى 26 نوفمبر 2028.

وتتجذّر ممارسة الشيخة حور القاسمي كقيّمة في مفهومي التعاون وتأسيس بنية برامجية متعددة التخصصات، ساعيةً لخلق بيئةٍ تُفسح المجال أمام التجريب والابتكار في الفنون، فعلى مدى العقدين الماضيين امتدّت تجربتها لتشمل طيفاً واسعاً من المجالات، في الفنون المعاصرة والسينما والموسيقى والفنون الأدائية والنشر، بهدف إيجاد مساحات مشتركة بين مختلف أشكال التعبير الفني، بما يتيح حواراً مثمراً وتلاقياً للأفكار والرؤى بينها.

وقالت الشيخة حور القاسمي: «لطالما شكّل المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية منصةً مهمةً للكثيرين منّا حول العالم، وكانت زيارتي الأولى له خلال دورته الـ50 عام 2003، بعد فترة وجيزة من بدء عملي كقيّمة لبينالي الشارقة، ولايزال بينالي البندقية يُمثل بالنسبة لي مساحةً بالغة الأهمية للاطّلاع والتفاعل مع تجارب العديد من الفنانين والقيّمين المؤثرين، وانطلاقاً من الأهمية التي يحظى بها بينالي البندقية، فإنني أعتزّ بهذه الدعوة الثمينة لتقييم دورته المقبلة، كما أُعرب عن امتناني لرئيس البينالي، بيترانجيلو بوتافوكو، ولأعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي أولوني إياها، كما أتطلّع إلى العمل مع فريق البينالي والترحيب بالجمهور في دورته الـ62».

وقال رئيس مجلس بينالي البندقية، بيترانجيلو بوتافوكو: «يُمثل البينالي ملتقى يجمع العالم من خلال رؤاه المتنوعة، نجحت حور القاسمي طوال مسيرتها في خلق فضاءٍ رحبٍ يلتقي فيه المحلي بالعالمي، فمنحت بذلك صوتاً لقصص ومشاعر تشكّلت عبر البحث والتجارب غير المتوقعة. يعبّر عملها عن اهتمامٍ عميقٍ بالذاكرة الراسخة وإرثها، ونظرةٍ منفتحةٍ على تعقيدات الحاضر، وقدرةٍ نادرةٍ على الإنصات إلى الأماكن وساكنيها».

وترأست الشيخة حور القاسمي مؤسسة الشارقة للفنون، التي أسستها عام 2009 لتكون إحدى أبرز منصات الفن المعاصر والتبادل الثقافي في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي، من خلال التزامها بالتجريب والابتكار.

في عام 2025 تولّت منصب المدير الفني للدورة السادسة من ترينالي آيتشي 2025، كما تولت منصب المدير الفني للدورة الـ25 من بينالي سيدني 2026، التي حملت عنوان «إعادة التذكّر»، وكانت القاسمي قيّمة بينالي الشارقة 15 «التاريخ حاضراً» عام 2023، كما شاركت للمرة الأولى في تقييم بينالي الشارقة السادس عام 2003، وتتولى إدارة البينالي منذ ذلك الحين.

حور القاسمي:

. بينالي البندقية يُمثل بالنسبة لي مساحةً بالغة الأهمية، للاطّلاع والتفاعل مع تجارب العديد من الفنانين والقيّمين المؤثرين.