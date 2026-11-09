سلطان القاسمي يخصص 4.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة بأحدث إصدارات معرض الشارقة الدولي للكتاب

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص مبلغ 4.5 مليون درهم لتزويد مكتبات الإمارة العامة والحكومية بأحدث إصدارات دور النشر المشاركة في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام من 4 إلى 15 نوفمبر الحالي في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 3212 ناشراً وعارضاً من 126 دولة، يقدمون أكثر من 1.7 مليون عنوان في مختلف مجالات المعرفة والعلوم والآداب.

وتأتي المنحة امتداداً لنهج صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم صناعة الكتاب وتعزيز استدامته، وإثراء مجموعات المكتبات العامة والحكومية بعناوين حديثة ومتنوعة، بما يوسّع فرص وصول القراء والباحثين والطلبة إلى مصادر المعرفة، ويعزز دور المكتبات في خدمة المجتمع.

وتجسد المبادرة رؤية سموه التي جعلت من الكتاب والمكتبة ركيزتين في المشروع الثقافي لإمارة الشارقة، ومن الاستثمار في المعرفة وسيلة لبناء الإنسان وتنمية قدراته، عبر دعم حركة التأليف والترجمة والنشر، وتوفير بيئة معرفية متجددة تستجيب لاهتمامات مختلف الأجيال.

وأكدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن منحة صاحب السمو حاكم الشارقة تجسد رؤية ثقافية متكاملة تربط بين ازدهار صناعة النشر واتساع فرص الوصول إلى المعرفة، وتؤكد أن قيمة الكتاب تثمر بوصوله إلى القارئ، وحضوره المستمر في المكتبات والمؤسسات التعليمية والثقافية.

وأضافت سموها أن المنحة تمثل دعماً مباشراً للناشرين، وفي الوقت نفسه تمنح مكتبات الشارقة فرصة لتجديد مجموعاتها بإصدارات من ثقافات ولغات وتخصصات مختلفة، بما يعزز دورها في بناء مجتمعات المعرفة، ودعم مسارات التنمية الثقافية التي تقودها الإمارة على مختلف المستويات.

وتحت شعار "من صنع الحكايات"، تواصل الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تقديم برنامج ثقافي وإبداعي وفني يضم أكثر من 1,500 فعالية، بمشاركة 106 كاتب وفنان من 25 دولة، إلى جانب استضافة سلطنة عُمان ضيف شرف، بما يعزز حضور المعرض منصةً للتبادل الثقافي والتواصل بين الناشرين والمبدعين والقراء من مختلف أنحاء العالم.