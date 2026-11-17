نجحت الدورة الـ45 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، التي اختتمت فعالياتها، أول من أمس، في مركز إكسبو الشارقة، في اجتذاب أكثر من 1.15 مليون زائر من 208 دول، على مدى 12 يوماً.

وواصل معرض 2026، الذي رفع شعار «من صُنع الحكايات»، تصدّره معارض الكتب العالمية على مستوى بيع وشراء حقوق النشر للعام السادس على التوالي، بعدما شهدت الدورة الـ16 من مؤتمر الناشرين مشاركة 1888 ناشراً، عقدوا 7966 اجتماعاً مهنياً لبحث حقوق النشر والترجمة خلال يومين، بزيادة تجاوزت 140% مقارنة بالدورة السابقة، في إنجاز يعكس اتساع شبكة العلاقات المهنية التي تجمعها الشارقة في قطاع النشر، ودورها في فتح أسواق جديدة أمام الكتب والمؤلفات وتبادل الحقوق بين الناشرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري: «يضعنا معرض الشارقة الدولي للكتاب كل عام أمام صورة حيّة لأثر الرؤية العميقة التي أرساها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فمن خلال المعرض نلمس قوة الكتاب في بناء مجتمعات المعرفة، وتوسيع الفضاء المشترك الذي تلتقي فيه ثقافات العالم، فهنا يصل الكاتب إلى قارئ جديد، ويكتشف الطفل شغفه بالقراءة، ويجد الكاتب جمهوراً لمؤلفاته، والناشر تتسع أمامه فرص العمل، في تجسيد ملموس لمشروع الشارقة الثقافي الذي يضع الإنسان في مقدمة أولوياته».

وأضاف: «لقد رسّخ المعرض مكانته عبر سنوات من العمل والاستثمار في المعرفة وصناعة النشر، وأصبحت الشارقة وجهة يلتقي فيها القرّاء والناشرون والمبدعون من أنحاء العالم، وما نحرص عليه اليوم، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن تتطور هذه المكانة مع احتياجات القراء وتحولات صناعة الكتاب، وأن يظل المعرض قادراً على فتح آفاق جديدة أمام الأدب والفكر والإبداع، وأن يضيف إلى ما تبنيه الشارقة عاماً بعد عام».

وتصدرت دولة الإمارات والهند وسورية، ومصر والأردن وباكستان والسودان، قائمة الجنسيات الأكثر حضوراً، وأظهرت بيانات الزوار، باستثناء طلبة المدارس، أن الفئة العمرية دون 18 عاماً استحوذت على النسبة الأكبر من الحضور بواقع 25.6%، تلتها الفئتان من 25 إلى 34 عاماً ومن 35 إلى 44 عاماً بنسبة 22.9% لكل منهما.

وتوزعت بقية الفئات العمرية على النحو التالي: من 18 إلى 24 عاماً بنسبة 14.9%، ومن 45 إلى 60 عاماً بنسبة 11.9%، ومن 60 عاماً فأكثر بنسبة 1.7%، فيما بلغ عدد طلبة المدارس الذين استقبلهم المعرض 85 ألف طالب وطالبة.

وشكل الرجال 55% من إجمالي الزوار، مقابل 45% للنساء، كما استفاد 13 ألفاً و824 زائراً من خدمة النقل البحري للوصول إلى المعرض، انطلاقاً من محطتي القصباء ومربى الشارقة للأحياء المائية.

وسجل المعرض نسبة رضا بلغت 99.16% بين الزوار، كما بلغت نسبة الرضا عن مؤتمر الناشرين 98.44%، في مؤشر على تقييم المشاركين للفرص المهنية التي أتاحها المؤتمر، وما وفره من لقاءات بين الناشرين والعاملين في صناعة الكتاب. وكانت سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة الـ45، إذ قدمت برنامجاً ثقافياً وفنياً عرّف الزوار بتاريخها وتراثها وتجاربها المعاصرة في الأدب والشعر والفنون.

مبيعات أكبر

شهدت الدورة الـ45 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب مشاركة 3626 ناشراً وعارضاً من 126 دولة، قدموا 1.7 مليون عنوان، حققت مبيعاتهم خلال أيام المعرض زيادة 16% عن العام الماضي، كما شهد المعرض تنظيم 1500 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية، بمشاركة 106 كتّاب وأدباء ومبدعين من 25 دولة، إضافة إلى أكثر من 650 متعاوناً ومتطوعاً، يسّروا انتقال الجمهور بين أجنحة وفعاليات المعرض، التي تضمنت لقاءات الكتّاب والندوات الأدبية والعروض المسرحية والورش والتجارب التفاعلية.

• %99.16 نسبة الرضا بين زوار «المعرض».

