أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مهرجان الشيخ زايد، المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، عن استضافة العروض الجوية لفريق «فرسان الإمارات»، من اليوم إلى الثاني من ديسمبر المقبل، وذلك ضمن احتفالات المهرجان بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، حيث يقيم المهرجان أيضاً على مدار خمسة أيام، من الأول إلى الخامس من ديسمبر، برنامجاً حافلاً بالعروض الوطنية والتراثية والفنية والترفيهية، يجسّد فرحة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وسيكون زوار المهرجان على موعد مع عروض جوية يقدمها فريق «فرسان الإمارات» في سماء الوثبة، تتضمن تشكيلات واستعراضات جوية تعكس مهارة وكفاءة الطيارين الإماراتيين، وتضفي على الاحتفالات طابعاً وطنياً مميزاً.