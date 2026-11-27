يستعد الإعلامي العالمي، ستيف هارفي، للقاء جمهوره في إمارة الشارقة للمرة الأولى، في الثاني من ديسمبر المقبل، على مسرح المجاز، من خلال أمسية حوارية وتفاعلية بعنوان «في حب الإمارات مع ستيف هارفي»، تنظم احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، وتسلط الضوء على تجربته الشخصية مع الدولة وما تمثله له من قيم ومعانٍ. وتتضمن الأمسية مجموعة من القصص والتجارب الشخصية التي يستعرض من خلالها هارفي علاقته بدولة الإمارات.

ويُعد ستيف هارفي من أبرز الشخصيات الإعلامية والتلفزيونية في الولايات المتحدة الأميركية، ويحمل تقديراً خاصاً لدولة الإمارات.