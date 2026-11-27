ينطلق بينالي الشارقة الـ17، في 21 يناير 2027، تحت عنوان «أجيج فيما تبقّى»، مقدماً قراءة فنية في آثار الماضي التي لاتزال تشكل الحاضر، وما تطرحه من أسئلة حول المستقبل والذاكرة والهوية والمكان، وتستمر فعاليات الدورة حتى 13 يونيو، موزعة على 13 موقعاً في إمارة الشارقة، بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة، بإشراف القيّمتين الفنيتين أنجيلا هاروتيونيان وباولا ناسيمنتو.

وأعلنت مؤسسة الشارقة للفنون أن الدورة الجديدة تتضمن 63 تكليفاً فنياً جديداً، ضمن مشروع يستكشف كيف تواصل التواريخ غير المحسومة والإرث الاستعماري والطموحات السياسية السابقة التأثير في الواقع المعاصر.

وينطلق البينالي من رؤية تعتبر بقايا الماضي قوى فاعلة، لا آثاراً جامدة، إذ تواصل إعادة تشكيل تصورات الزمن والمكان، وتنعكس على تحولات المجتمعات وتجاربها الثقافية والسياسية، وتتناول أنجيلا هاروتيونيان الإرث المضطرب للحداثة الاشتراكية، وما تركته المشروعات السياسية التي بشّرت بالتحرر الإنساني الشامل من آثار ممتدة إلى الحاضر، ويضم هذا القسم أعمال 55 فناناً وفنانة، و32 تكليفاً جديداً، إلى جانب أربع مجموعات أحادية الفنان، ومعرض خاص تقيّمه ناتاشا غاسباريان، يتناول تيارات الطليعة الفنية المناهضة للاستعمار في بيروت خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، واضعاً العلاقة بين الفن والسياسة اليوم في سياقها التاريخي، كما يشمل المحور مشروعاً بحثياً بالتعاون مع مجلتي «آرت مارجينز» و«أفترأول».

أما باولا ناسيمنتو، فتتناول آثار المحو التاريخي الذي فرضه الاستعمار وأشكال العنف الأخرى، وانعكاساته على الأقاليم والبيئة العمرانية وسياسات المكان، ويجمع قسمها أعمال 56 مشاركاً من مناطق جغرافية متعددة، بينها أنغولا والرأس الأخضر وجنوب إفريقيا وتايوان والبرازيل، إلى جانب 31 تكليفاً جديداً. وتتوزع مواقع البينالي بين مدينة الشارقة والذيد وكلباء وخورفكان، وتشمل قاعات عرض حديثة ومباني مؤسسية أعيد توظيفها وبيوتاً تراثية، من بينها ساحة المريجة وميدان الخط وبيت السركال، وبيت عبيد الشامسي ومتحف الشارقة للفنون.