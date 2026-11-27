أعلنت هيئة الشارقة للآثار اكتشاف خمسة نقوش صخرية نادرة، تجسّد سلاحف بحرية في أعماق جبال وادي الحلو بإمارة الشارقة، يُرجّح أن يعود تاريخها إلى نحو 7000 عام، ويقدّم هذا الاكتشاف دلائل جديدة حول الصلات الثقافية بين سكان الجبال والمناطق الساحلية في عصور ما قبل التاريخ.

وعُثر على النقوش ضمن لوحة فن صخري سُجّلت حديثاً، خلال الأعمال الميدانية التي نفّذتها هيئة الشارقة للآثار هذا العام، في منطقة لفت المجتمع المحلي الانتباه إليها عام 2022.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في أن النقوش تصوّر كائنات بحرية على صخور تقع في منطقة جبلية بعيدة عن البحر، ويدرس علماء الآثار كيفية معرفة سكان المنطقة قديماً بهذه الكائنات، وما إذا كانت تربطهم صلات بالمجتمعات التي عاشت على السواحل، ويعزّز ذلك الأدلة على التواصل والتبادل الثقافي بين المجتمعات الداخلية والساحلية في إمارة الشارقة.

ويبدو أن أربعة من النقوش الخمسة تصوّر سلاحف جلدية الظهر، وهي أكبر أنواع السلاحف البحرية الحية في العالم، واللافت أن من نحتوا هذه الرسوم أظهروا خطوطاً على أصداف السلاحف، تشبه إلى حد كبير الخطوط الطولية البارزة التي تميّز هذا النوع، ولم يُعثر على نقوش صخرية مماثلة لهذا النوع من السلاحف البحرية سوى في موقعين آخرين في شبه جزيرة عُمان.

ويُرجّح الباحثون أن تعود هذه النقوش إلى نحو 5000 عام قبل الميلاد، إلا أن عمرها الدقيق لم يُؤكَّد بعد.

ويضيف هذا الاكتشاف فصلاً جديداً إلى تاريخ الشارقة العريق، ويسلّط الضوء على جوانب من حياة المجتمعات التي عاشت على أرضها قبل آلاف السنين.