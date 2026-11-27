دبي - الإمارات اليوم

تحتفي القرية العالمية بعيد الاتحاد الـ55 بمجموعة من الفعاليات والعروض الفنية والتراثية، التي تستحضر تاريخ الإمارات وتقاليدها، وتسلط الضوء على مسيرتها وإنجازاتها، من خلال برنامج يجمع الموسيقى والمسرح والفنون الشعبية والعروض الترفيهية، ويمنح العائلات والزوار فرصة للاحتفاء بالمناسبة في أجواء تعكس روح الانتماء والهوية الوطنية.

وتتصدر الاحتفالات عروض أوبريت «إمارات العز والفخر»، الذي يستضيفه المسرح الرئيس خلال الفترة من الأول إلى الثالث من ديسمبر المقبل، في عرض مسرحي يمتد 30 دقيقة، ويستعيد حكايات البحر والصحراء عبر الموسيقى والسرد المسرحي والرقصات الإماراتية التراثية، محتفياً بمحطات من مسيرة الدولة وإنجازاتها، وما تحمله من قيم وطموحات تتناقلها الأجيال.

وتبدأ العروض اليومية للأوبريت في الساعة 7:50 مساءً، مع تقديم عرض ثانٍ في الساعة 9:35 مساء الأول من ديسمبر، وفي الساعة 10:45 مساءً يوم الثاني من ديسمبر، وفي الساعة 9:25 مساءً يوم الثالث من ديسمبر، مع الإشارة إلى احتمالية تغيير المواعيد من دون إشعار مسبق.

ولا تقتصر الفعاليات على العرض المسرحي، إذ يتضمن البرنامج مجموعة من الفنون الشعبية الإماراتية، من بينها الرواح والحربية والندبة والنعيشات، في استعادة لألوان من الأداء الشعبي الذي ارتبط بالمناسبات الوطنية والاجتماعية، وشكل جزءاً من الذاكرة الثقافية للمجتمع الإماراتي.