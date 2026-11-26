بين خشبة المسرح وكواليسه مسافة لا تقاس بالخطوات، بل بحكايات مؤجلة وأحلام معلّقة، وهموم لا يراها الجمهور الذي يتابع العرض من مقعده.

تلك المسافة اختار العرض المسرحي «أهل الفن»، الذي قدمه مسرح دبي الوطني في ختام مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية في الشندغة، أن يضيء جوانبها الخفية، رافعاً الستار عن عالم لا يقل درامية عما يحدث فوق الخشبة.

فلا يكتفي العرض برصد حكاية فرقة مسرحية تستعد للمشاركة في مهرجان، بل يتوغل في مصائر شباب اختاروا المسرح شغفاً وطريقاً للحياة، ليصطدموا بواقع لا يتسع لطموحاتهم، ولا يستجيب دائماً لأحلامهم.

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ومن خلال الانتقال بين ما يحدث أمام الجمهور وما يدور خلف الستار، يفتح العمل نافذة على قضايا العاملين في المسرح وتحدياتهم، ويطرح أسئلة عن واقع الحركة المسرحية وأزماتها، وعن المسافة بين الإيمان بالفن والقدرة على مواصلة الطريق إليه.

لوحة راقصة

انطلق العرض بلوحة راقصة، استثمرت الحضور القوي للممثلين على الخشبة، قبل أن ينقلنا إلى كواليس فرقة مسرحية لا يفصلها عن موعد مشاركتها في مهرجان سوى خمسة أيام، ولكنها لا تمتلك نصاً جاهزاً، أو فكرة عرض مكتملة. من هذه المفارقة، يبدأ البناء الدرامي للعمل الذي ألفه وأخرجه عبدالله المهيري، فالمأزق الذي تعيشه الفرقة ليس مجرد أزمة تحضير لعرض مسرحي، بل يتحول إلى مدخل لكشف أزمات أعمق يعيشها شباب المسرح، الذين يجدون أنفسهم في سباق مع الوقت والإمكانات المحدودة، وفي مواجهة واقع لا يمنح أحلامهم المساحة الكافية لتكبر.

يتخذ «أهل الفن» من حكاية الفرقة خطاً درامياً أساسياً، لكنه لا يكتفي بتتبع محاولاتها لإنجاز العرض، بل يفتح خطوطاً أخرى تتداخل فيها مشاهد متعددة لتدريبات الممثلين وتمارينهم المسرحية، فتتحول البروفات إلى عرض داخل العرض.

هذا التداخل يتيح مشاهدة الممثلين وهم يفكرون في مهنتهم ويتناقشون همومهم، وتحدياتهم، وليس فقط الشخصيات وهي تؤدي أدوارها.

قضايا وأزمات

يطرح العرض، الذي عمل على تأليفه الموسيقى عبدالعزيز الخميس، العديد من القضايا والأزمات، منطلقاً من أزمة النصوص، وإيجاد الفكرة الملائمة لتقديمها في عرض، فيقدمون أزمتهم في تعامل الجمهور مع إعداد النصوص الجاهزة، وكيف يصنفها على أنها سرقة، لينتقل إلى معالجة قضية الإمكانات المادية والدعم الذي يحتاجه الشباب بالمسرح، وكيف تتحول المهرجانات إلى منفذ وحيد يتيح لهم فرصة الظهور وإيصال أصواتهم.

المشاركة في المهرجان ليست مجرد محطة فنية، بل فرصة لإثبات الوجود وتحقيق شيء من الطموح، في واقع لا يوفر للمسرحيين ما يكفي من مقومات الاستمرار.

ولا يقف العرض عند حدود الأزمات المادية وأجور الممثلين القليلة، بل يذهب إلى مساءلة الذائقة المسرحية، وعلاقة الفنان بجمهوره، ليبرز حاجة الجمهور إلى الكوميديا، وكأن المسرح مطالب دائماً بتقديم جرعة من الترفيه كي يضمن استمراره، الأمر الذي يدفع بعض الأعمال إلى الانحياز للكوميديا على حساب النصوص النخبوية.

هذه الإشكالية تمكن العرض من تقديم النقاش حول العلاقة الشائكة بين ما يريد الفنان تقديمه وما ينتظره الجمهور منه، وبين الفن بوصفه سلعة مطالبة باستقطاب المتفرجين.

مساحة مجاملات

وفي سياق نقد المنظومة المسرحية، يتوقف العمل عند الندوات التطبيقية التي تعقب العروض، مسلطاً الضوء على تحول بعضها إلى مساحات للمجاملات، فيما تذهب أخرى إلى النقيض، فتغرق في النقد.

كما يعرّج على الجوائز المسرحية ومعاييرها، فضلاً عن العلاقات التي تحكم العمل المسرحي، وما تخلقه من إقصاء أو تهميش لبعض الأصوات، إلى جانب الغيرة والتنافس بين النجمات، في كشف ساخر عن تناقضات قد تتسلل إلى بيئة يفترض أنها تقوم على العمل الجماعي.

ولا ينحصر العمل في تقديمه لقضايا وهموم المسرح، بل يخرج منها إلى المجتمع، وما يحمله من أحكام وتناقضات، فيتناول نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، وما تتعرض له من تعيير وانتقاص، وكذلك الممثل الذي يواجه الرفض حين يتقدم لخطبة أي فتاة بسبب تصنيفات المجتمع لمهنة التمثيل.

أما السينوغرافيا التي حملها العرض، فتقوم على مجموعة من المنصات التي لا تقتصر وظيفتها على تحديد الفضاء، بل تتحول إلى عناصر قابلة للتأويل، يتعامل معها الممثلون باعتبارها مساحات تتغير وفق مقتضيات المشاهد، ما يمنحهم مرونة الانتقال بين الحكايات بانسجام. أما اللوحات الراقصة فتحضر بوصفها عنصراً أساسياً في تشكيل إيقاع العمل، لاسيما مع وجود 10 ممثلين على الخشبة، إذ تتيح هذه اللوحات توظيف الحضور الجماعي، وتمنح العرض تنوعاً حركياً، يكسر إيقاع المشاهد الحوارية والمونولوجات التي تشكل جزءاً من بنيته.

ما تخبئه الكواليس

تبلغ الحكاية ذروتها مع رفع الممثلين ستائر تخفي كلاً منهم على حدة، في إحالة بصرية إلى ما تخبئه الكواليس، ثم ينزل كل ممثل ستارته، ليتحدث عن أسباب تعلقه بالخشبة، تتكشف الستائر تباعاً، إلى أن يصل الدور للممثل الجديد في الفرقة الذي لم يكن يجد من يصغي إلى أفكاره، ليختصر علاقته بالمسرح بمقولة «أعطني خبزاً ومسرحاً أعطك شعباً مثقفاً»، لتعبّر صرخته عن الحاجة إلى الخبز تماماً كالحاجة للمسرح، قبل أن ينتهي المشهد بموته الذي يبدو أكبر من مصير شخصية درامية، فهو أشبه بصورة رمزية لموت هموم المسرحيين أو أحلامهم، فيما تواصل الفرقة بروفاتها متخطية الخيبات.

يؤكد العرض أن ما يدور خلف الستارة لا يقل وجعاً عما يقدم على الخشبة، وأن للمسرح وجهاً آخر لا يراه الجمهور، هو وجه أولئك الذين يمنحونه حياتهم، فيما يواصلون البحث عن أحلامهم تحت أضوائه.

قضايا المسرح

عبدالله المهيري. من المصدر

جمع عرض «أهل الفن» 10 ممثلين على الخشبة، وهم خولة عبدالسلام، وياسين الدليمي، وأمل حسن، وخالد حسين، ومحمد بن حارب، وعبدالعزيز حبيب، وعبدالله دلفش، وحسين الأحمد، وصالح البلوشي، ومحمد السعدي.

وتحدث مؤلف ومخرج العرض، عبدالله المهيري، لـ«الإمارات اليوم» عن العرض، قائلاً: «يتحدث العمل عن كل ما يشغل العاملين في مجال المسرح، وطرح قضاياهم من دون قيود، وهو يقدم كل ما يشغلنا، ونحن نناقش على المسرح قضايا عدة، وهم المسرح هم من الهموم التي يعنيني الإضاءة عليها».

ولفت إلى أن العمل ناقش كل المسرح بمختلف جوانبه، حتى السينوغرافيا كانت من المسرح نفسه، لاسيما الألوان التي حملت رموزاً ومنها الأحمر الذي يمثل الستارة، ويعبّر عن الفرح الصارخ والغضب الصارخ.