ترجمات - الإمارات اليوم

تلقى مئات الآلاف من الأشخاص إخطارات خاطئة تفيد بفوزهم بجائزة قدرها 39 مليون جنيه إسترليني، وذلك نتيجة لخطأ تقني.

وقد تسبب هذا الخطأ في إبلاغ أكثر من 350 ألف لاعب -عن طريق الخطأ- بأنهم فازوا بالجائزة الكبرى في سحب ”يورو ميلينز“ (EuroMillions) من قِبل ”اليانصيب الوطني“ في بلجيكا.

وذكرت صحيفة ”هيت لاتستي نيوز“ أن المشاركين يختارون خمسة أرقام من بين 1 و50، بالإضافة إلى رقمين إضافيين (نجمتين) من بين 1 و12، مما يجعل احتمالات الفوز بالجائزة الكبرى تعادل 1 في 139 مليوناً.

ورغم ضآلة هذه الاحتمالات إلى حد الاستحالة تقريباً، إلا أن الآلاف تلقوا رسالة عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء، تزعم أن 356,906 شخصاً قد توقعوا الأرقام الفائزة بشكل صحيح.

وفي الواقع، لم ينجح أحد في مطابقة الأرقام السبعة جميعها بشكل صحيح، مما يعني أن الجائزة الكبرى لا تزال متاحة للفوز في سحب يوم الجمعة. وأوضحت ستيفاني ديلول، المتحدثة باسم اليانصيب، أن الخطأ نجم عن ”سوء تواصل فيما يتعلق بتوزيع الجوائز“.

وقالت: ”سيتلقى جميع اللاعبين المتأثرين رسالة بريد إلكتروني توضح تفاصيل ما حدث بالضبط. ويعمل قسم التسويق لدينا بجد لمعالجة هذا الأمر“. وأضافت: ”تم اكتشاف الخطأ على الفور، مما يضمن سير السحب يوم الجمعة بشكل طبيعي“.

وفي العام الماضي، ظن آلاف النرويجيين أنهم أصبحوا مليونيرات بعد إبلاغهم -عن طريق الخطأ- بفوزهم في سحب ”يورو جاكبوت“ (Eurojackpot).

وذكرت شركة ”نورسك تيبينغ -المالكة لليانصيب- أن الخطأ نتج عن تحويل غير صحيح للعملة من ”سنتات اليورو“ إلى ”الكرونة النرويجية“، مما أدى إلى منح مبالغ ”ضخمة بشكل مفرط“. وتتلقى الشركة أموال الجوائز من ألمانيا باليورو، ثم تقوم بتحويلها إلى العملة المحلية. وقد أدى هذا الخطأ إلى استقالة الرئيسة التنفيذية للشركة، تونجي ساغستوين.