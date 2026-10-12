صدمة أثناء الجنازة .. أمريكية تكتشف جثة أخرى في تابوت والدتها

تحولت مراسم وداع سيدة أمريكية إلى واقعة صادمة، بعدما اكتشفت ابنتها أن الجثمان المسجّى داخل نعش والدتها يعود إلى امرأة أخرى، رغم ارتدائه الملابس التي اختارتها العائلة للفقيدة؛ ما دفعها إلى مقاضاة دار الجنازات بتهمة الإهمال والإخلال بالعقد.

ووفقًا لمجلة "People" الأمريكية، أقامت إيريس غوردون دعوى قضائية، أمام محكمة في مقاطعة هوري بولاية كارولينا الجنوبية، ضد دار جنازات "أوشن فيو"، على خلفية الحادث الذي وقع خلال مراسم وداع والدتها إيريس ووكر إيفانز، التي توفيت في 14 يناير عن عمر ناهز 87 عامًا.

وبدأت الواقعة عندما حضرت غوردون برفقة نحو 20 فردًا من عائلتها إلى دار الجنازات بمدينة كونواي، في 30 يناير، لإلقاء النظرة الأخيرة على والدتها، لكنها فوجئت بجثمان امرأة مجهولة داخل النعش، ترتدي الزي الأفريقي الأسود والذهبي الذي خصصته لوالدتها، إلى جانب الوشاح والقبعة والشعر المستعار.

وأوضحت أوراق الدعوى أن الابنة أصيبت بانهيار عاطفي فور اكتشاف الخطأ، معتبرة أن المشهد تسبب لها بإحراج شديد أمام أفراد عائلتها، وحرمها من لحظة الوداع التي كانت تنتظرها.

وبحسب الشكوى، سارعت غوردون إلى إبلاغ موظفي دار الجنازات، قبل التواصل مع مالكها، الذي أقر خلال مكالمة هاتفية بوقوع خطأ.

واضطرت الدار إلى تأجيل مراسم الوداع ساعتين، حتى جرى إحضار الجثمان الصحيح وتجهيزه بالملابس المخصصة له.

وكشفت غوردون أنها دفعت 13,820 دولارًا مقابل خدمات الجنازة، شملت تجهيز الجثمان والنعش والمراسم والمطبوعات التذكارية.

وطالبت في دعواها باسترداد كامل المبلغ، إلى جانب تعويضات مالية وأتعاب المحاماة، متهمة دار الجنازات بالإهمال والتسبب المتعمد في أضرار نفسية.

