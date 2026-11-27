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نجح الذكاء الاصطناعي في مساعدة مؤرخ على كشف هوية صاحب دفتر رسومات مجهول يعود إلى عام 1808، ظل صاحبه غير معروف لأكثر من قرنين، وذلك خلال 22 دقيقة فقط.

وتعود القصة إلى دفتر محفوظ في مكتبة ”بينكي“ للكتب والمخطوطات النادرة بجامعة ييل الأمريكية، ويضم رسومات توثق رحلة عبر كندا، بدأت من مدينة مونتريال وصولاً إلى بحيرة سوبيريور، قبل العودة.

ورغم محاولات المؤرخ مارك همفريز، أستاذ التاريخ بجامعة ويلفريد لورييه الكندية، لم يتمكن لسنوات من تحديد هوية الرسام.

ولحل اللغز، استعان همفريز بنموذج الذكاء الاصطناعي GPT-6.2 Astra، الذي توصل خلال 22 دقيقة إلى أن صاحب الرسومات هو الأرستقراطي الفرنسي لويس غي شارل غيوم دي روهان شابو، الذي خدم ضابطاً في الجيش البريطاني وكان موجوداً في كندا عام 1808.

ولم يقتصر الاكتشاف على تحديد الاسم، إذ عثر النموذج على إشارة في هامش أطروحة دكتوراه تقود إلى يوميات شخصية كتبها شابو عن رحلته، ومحفوظة نسخة مصورة منها في جامعة ولاية كليفلاند.

وبعد حصوله على اليوميات، قارنها المؤرخ بالرسومات، ولاحظ تشابهاً في الخط اليدوي وتطابقاً في التواريخ والمواقع. كما عثر على تدوينة مؤرخة في 18 يونيو 1808، أشار فيها شابو إلى رسم حصن سانت جوزيف، وقدم وصفاً للمشهد يتوافق مع إحدى الرسومات في الدفتر.

وتضم اليوميات 162 صفحة، وتحتوي على معلومات ووثائق تتعلق بتاريخ تجارة الفراء في أمريكا الشمالية، ما أتاح للباحثين الوصول إلى تفاصيل تاريخية إضافية.

ويبرز هذا الاكتشاف قدرة الذكاء الاصطناعي على الربط بين مصادر تاريخية متفرقة، فيما ظل التحقق من الأدلة ومطابقتها للرسومات مهمة المؤرخ.