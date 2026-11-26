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لم تكن الأمريكية شيلا ويليامز تتوقع أن تتحول سنوات عملها الطويلة في مطعم للوجبات السريعة إلى قصة إنسانية يشاهدها الملايين حول العالم.

أمضت ويليامز 37 عامًا في تقديم البرغر للزبائن بمدينة غينزفيل بولاية فلوريدا، لتصبح بطلة فيلم وثائقي تعرضه منصة «نتفليكس»، ويوثق رحلتها وعلاقتها المميزة بسكان المدينة.

ويحمل الفيلم اسم «One Last Order» أو «الطلب الأخير»، ويرصد مسيرة ويليامز المهنية، وكيف نجحت من خلف نافذة صغيرة لتقديم الطعام في بناء علاقات إنسانية امتدت عبر أجيال من الزبائن، الذين اعتادوا رؤيتها والتعامل معها على مدار سنوات طويلة.

وبدأت شيلا ويليامز العمل في المطعم عام 1987، واشتهرت بقدرتها على تذكر أسماء الزبائن ووجباتهم المفضلة، فضلًا عن اهتمامها بتفاصيل حياتهم اليومية، وهو ما جعلها أكثر من مجرد عاملة تقدم الطلبات.

وعندما قررت التقاعد في أكتوبر 2024، قرر مالك المطعم تخصيص إيرادات يوم عملها الأخير بالكامل لها، تقديرًا لسنوات تفانيها في العمل وخدمتها للزبائن.

وسرعان ما تحولت المبادرة إلى احتفال شعبي، إذ اصطف الزبائن بسياراتهم أمام المطعم لساعات طويلة، حاملين الهدايا ورسائل الشكر والتقدير، رغبة منهم في توديعها والاحتفاء بمسيرتها.

وأسفر الإقبال الكبير عن حصول ويليامز خلال يوم واحد على مبلغ مالي يعادل تقريبًا راتب عام كامل، في لفتة عكست مكانتها لدى سكان المدينة.

ولا يقتصر الفيلم الوثائقي على توثيق سنوات العمل ولحظات الوداع، بل يكشف جوانب من حياة ويليامز الشخصية، التي نشأت في منزل يفتقر إلى الكهرباء والمياه الجارية، قبل أن تتحمل لاحقًا مسؤولية تربية خمس فتيات من أقاربها، رغم عدم زواجها أو إنجابها.

وتولى إخراج الفيلم لورين دي فيليبو وسام سوكو، ويمتد لنحو 22 دقيقة، مسلطًا الضوء على تفاصيل الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية التي صنعتها ويليامز خلال رحلتها المهنية.

وبعد حصول الفيلم على جوائز وتكريمات في عدد من المهرجانات السينمائية الأمريكية، وصل «One Last Order» إلى منصة نتفليكس يوم 24 نوفمبر 2026، ليقدم قصة عاملة مطعم تحولت تجربتها البسيطة إلى حكاية إنسانية لاقت اهتمامًا واسعًا.

وتكشف قصة شيلا ويليامز كيف يمكن للمعاملة الطيبة والاهتمام بالآخرين أن يصنعا روابط تتجاوز حدود العمل، وتترك أثرًا طويلًا في حياة مجتمع بأكمله.