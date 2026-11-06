كيف وصلت الأصوات من خارج الأرض ؟ هل شهدت الإنتخابات الأمريكية تصويتاً من الفضاء الخارجي ؟!

في حدث نادر، أدلى ثلاثة رواد فضاء أمريكيين بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يوم الثلاثاء الماضي، من على متن محطة الفضاء الدولية، مستخدمين روابط متطورة لإرسال بطاقات اقتراع إلكترونية إلى المسؤولين على كوكب الأرض.

وأعلن رائد الفضاء في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «وكالة ناسا»، أنيل مينون، أنه وزميليه لوك ديلاني وجيسيكا واتكينز قد أدلوا بأصواتهم من محطة الفضاء، مؤكدًا أن العملية تمت عبر نظام إلكتروني آمن يضمن وصول بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات، بحسب ما ذكره موقع «يورونيوز».

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، كتب مينون أنه من الممكن بالفعل الإدلاء بالصوت حتى من الفضاء، وأرفق مقطع فيديو مدته 29 ثانية، يظهر فيه ملصقًا كُتب عليه «لقد صوّتُّ»، ويأخذ المشاهدين في جولة داخل ما وصفه بـ «مركز الاقتراع» الخاص به، والذي كان في الواقع مقصورته الشخصية على متن محطة الفضاء الدولية.

وأوضح رائد الفضاء، أنه ملأ استمارة التصويت عبر حاسوبه وأرسلها إلى مقاطعة هاريس في ولاية تكساس، حيث تم تسجيل صوته رسمي.

وتُعد مقاطعة هاريس الوجهة الانتخابية المعتادة لرواد فضاء وكالة «ناسا»؛ نظرًا لاحتضانها مركز جونسون للفضاء في هيوستن، وهو المركز الرئيسي للوكالة المسؤول عن إدارة مهام الرحلات الفضائية البشرية.

وعلى الرغم من المسافة، تعتمد عملية التصويت على البنية التحتية نفسها التي تستخدمها ناسا يوميًا لتبادل البيانات والرسائل مع المحطة الفضائية الدولية عبر برنامجها للاتصالات والملاحة الفضائية.

ووفقًا للوكالة، تبدأ العملية بطلب رائد الفضاء بطاقة اقتراع غيابي باستخدام «طلب بطاقة بريدية اتحادية»، وهو نموذج يستخدمه أيضًا أفراد الجيش الأمريكي العاملون بعيدًا عن الوطن، وبمجرد استكمال الطلب على متن المحطة، تُرسل بطاقة الاقتراع عبر «نظام تتبع ونقل البيانات عبر الأقمار الصناعية» التابع لـ«ناسا» إلى هوائي أرضي في منشأة وايت ساندز التابعة للوكالة في مدينة لاس كروسيس بولاية نيومكسيكو.

ومن هناك، تُنقل البيانات إلى مركز التحكم في المهمات في «مركز جونسون للفضاء»، قبل إرسالها إلى مسؤول الانتخابات المعني في المقاطعة لتسجيلها واحتسابها.

وتؤكد وكالة «ناسا» أن هذه العملية تخضع لتدابير أمنية صارمة لحماية سرية التصويت ونزاهته؛ إذ يتم تشفير بطاقة الاقتراع، ولا يمكن لأحد الاطلاع على محتواها سوى رائد الفضاء ومسؤول الانتخابات المعتمد.

وعلى الرغم من أن التصويت من خارج كوكب الأرض يُعد أمرًا غير مألوف على الإطلاق، إلا أن هذه الممارسة بحد ذاتها ليست جديدة؛ فقد بدأت عام 1997، حين أصدرت الهيئة التشريعية في ولاية تكساس قانونًا يسمح لرواد فضاء وكالة «ناسا» بالمشاركة في الانتخابات الأمريكية أثناء وجودهم في المدار، وكان رائد الفضاء الأمريكي ديفيد وولف أول من قام بذلك، حيث أدلى بصوته في العام نفسه من على متن المحطة الفضائية الروسية «مير»، وذلك قبل نحو ثلاث سنوات من استقبال محطة الفضاء الدولية لأول طاقم دائم لها في نوفمبر 2000.