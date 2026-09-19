حالم يمتلك نصف مليون بطاقة بوكيمون: ستصبح عُملة عالمية حين ينتهي العالم

يبدي جامع بطاقات بوكيمون بيتر ليفين الكثير من التفاؤل بشأن بطاقات التداول الكرتونية لدرجة أنه يمتلك "أكثر من نصف مليون" بطاقة منها، وهي مجموعة، إذا تحققت رؤيته للمستقبل، ستجعله من أثرى أثرياء العالم.

وتقوم رؤية ليفين أن قيمة بطاقات بوكيمون ستتضاعف حينما تصبح عملة رائجة في عالم ما بعد الكارثة.

وردًا على سؤال لمجلة "هوليوود ريبورتر" حول ما إذا كان جمع البطاقات هواية متخصصة أم ظاهرة عالمية، قال ليفين: "أنا على يقين تام بأنه لو حلّت كارثة عالمية غدًا، لكانت بطاقات بوكيمون هي العملة العالمية في اليوم التالي".

وكدليل على إيمانه الراسخ بأن بطاقات بوكيمون التجارية استثمارٌ مجدٍ، يدّعي أنها "تتفوق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3000%" وذلك في إشارة لمعدل ربح بعض البطاقات المتميزة. ويعزو ليفين الفضل في تحويلها إلى أصول مالية إلى سوق تقييم وتوثيق البطاقات وفق قوله الذي يضاعف من قيمة الورق المقوى بالصور الملونة التي هي عليه.