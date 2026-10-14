عشاق «الأنمي» و«الكيبوب» على موعد جديد في دبي

تنطلق في 31 أكتوبر الجاري النسخة الثانية من فعالية FNDM في مركز ذا كونكورس للمؤتمرات في دبي أوتلت مول، التي تستمر على مدى يومين تجمع خلالهما عشّاق الألعاب والكوسبلاي والعوالم التي يحبونها، وتضم الأنمي والألعاب والمقتنيات والبطاقات القابلة للتداول والكيبوب ومختلف أشكال الثقافة الشعبية، ضمن احتفال صُمّم ليضع مجتمعات المعجبين في قلب التجربة.

ومن أبرز المشاركات المرتقبة هذا العام يوكي ماتسوؤكا، أول مؤدية أصوات يابانية يُعلَن عن مشاركتها في نسخة FNDM لعام 2026، وتشتهر ماتسوؤكا عالمياً بأداء صوت أوريهيمي إينوي في BLEACH؛ إذ أدّت الشخصية منذ مسلسل الأنمي الأصلي، وتواصل تجسيدها، وعلى مدى مسيرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين، رسّخت ماتسوؤكا مكانتها بوصفها من أبرز الأصوات المعروفة في عالمَي الأنمي والألعاب في اليابان. وعلى مدار يومين، سيكون المعجبون في قلب الحدث، مع أنشطة الكوسبلاي وألعاب بطاقات التداول والكيبوب وتجارب ومسابقات وسط أجواء مميزة.

وقال مدير FNDM Dubai، لوي بينهيرو: «يدور عالم المعجبين حول ذلك الشعور بالعثور على أشخاص يشبهونك ويشاركونك شغفك. سواء كنت منغمساً في عالم الأنمي، أو تبحث عن بطاقات مفضلة لديك، أو من عشّاق الكيبوب، أو تستعرض زي كوسبلاي يخطف الأنظار، أو تخوض تحديات ألعاب الفيديو المفضلة لديك، أو تكتشف شيئاً جديداً، فإن الفعالية هي المكان الذي يُحتفى فيه بعوالم الثقافة الشعبية، وتنبض فيه الحياة بفضل المواهب المحلية».

وأضاف: «شهدنا نمو مجتمعنا عاماً بعد آخر، وبعد الاستجابة الاستثنائية لنسخة العام الماضي التي استقطبت أكثر من 60 ألف زائر على مدى ثلاثة أيام، نتطلع إلى إعادة هذه الطاقة نفسها إلى دبي، وتؤكد FNDM Dubai أن الثقافة الشعبية باتت من أقوى الوسائل التي يتواصل الناس من خلالها اليوم، ومازلنا في بداية الطريق».

• 60 ألف زائر استقطبتهم النسخة الأولى من FNDM Dubai.

لوي بينهيرو:

• «الفعالية» تُبرز أن الثقافة الشعبية باتت من أقوى الوسائل التي يتواصل الناس من خلالها اليوم.