تركي يتنكر في زيّ وملامح امرأة 8 سنوات للهروب من السجن

تمكنت السلطات التركية من القبض على رجل هارب من حكم بالسجن ظل بعيدًا عن الشرطة لمدة 8 سنوات، بعدما غيّر مظهره واتخذ هيئة امرأة لتجنب التعرف إليه.

وتعود القضية إلى إدانة تورول بار في 3 قضايا سرقة بعد انتحاله صفة مسؤول، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 3 سنوات.

لكن بار تمكن من الإفلات من السلطات عام 2018، وظل هاربًا طوال السنوات الماضية، بعدما أجرى تغييرات كبيرة في مظهره جعلت صورته القديمة المسجلة لدى الشرطة غير كافية للتعرف إليه.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، اتخذ بار مظهر امرأة خلال فترة اختفائه، وأجرى تغييرات كبيرة على شكله الخارجي، ما صعّب مطابقة مظهره الجديد مع الصور التي كانت بحوزة السلطات.

كما أفادت التقارير بأنه استخدم بطاقة الهوية الرسمية الخاصة بشقيقته أثناء تنقله في أنحاء إسطنبول، وكان يقدمها خلال نقاط التفتيش الأمنية باعتبارها وثيقة تخصه.

وانتهت سنوات الاختباء عندما داهمت الشرطة المكان الذي كان يوجد فيه المتهم بمنطقة كاديكوي، في عملية جاءت بعد مراقبة وتحريات ركزت على عمليات شراء باستخدام بطاقات ائتمان شقيقته خلال وجودها خارج البلاد.

وحصلت السلطات على بصماته، لتكشف المطابقة هويته الحقيقية وتنهي بذلك مطاردة استمرت 8 سنوات.

وبعد القبض عليه، نُقل إلى مركز شرطة رصيف كاديكوي ووضع قيد الاحتجاز تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا منفصلًا للاشتباه في استخدام بيانات شخصية ووثائق هوية تخص شخصًا آخر، وقد يواجه بار عقوبات إضافية في حال توجيه اتهامات تتعلق بانتحال الهوية أو تزوير الوثائق، إلى جانب حكم السجن الأصلي.