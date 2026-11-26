صعّد باريس سان جيرمان أزمة العنصرية التي شهدتها مباراته أمام روما في دوري أبطال أوروبا، بعدما فتح تحقيقاً داخلياً، وأبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بشكاوى مشجعيه بشأن هتافات عنصرية وإشارات نازية صدرت عن بعض جماهير الفريق الإيطالي.

وذكرت شبكة «RMC Sport» أن مشجعين لسان جيرمان أبلغوا عن سماع أصوات تحاكي صرخات القردة، إلى جانب إشارات عنصرية ونازية من مدرجات جماهير روما، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

وأضافت الشبكة أن النادي الفرنسي نقل الشكاوى إلى مندوبي «يويفا»، ويطالب بفرض عقوبات صارمة على المتورطين في حال ثبوت المخالفات، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة والمسؤولين عنها.