«إماراتية استثنائية».. في ضيافة جمعية الصحفيين

تحت عنوان «إماراتية استثنائية.. قوة تصنع وأثر يخلد»، نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، محاضرة قدمتها استشارية الصحة النفسية والباحثة في شؤون المرأة وتطوير المجتمع، الدكتورة منى غازي، بحضور ومشاركة عدد من الصحافيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن المجتمعي، في مركز نبض الفلاح بمنطقة الفلاح الجديدة، بأبوظبي.

وتناولت الدكتورة منى غازي، خلال المحاضرة عدداً من المحاور التي ركزت على بناء الوعي، وتعزيز الثقة بالنفس، واكتشاف القدرات والإمكانات الشخصية والقيادية، إلى جانب أهمية وعي المرأة بقيمتها ودورها، وقدرتها على توظيف إمكاناتها بصورة أكثر تأثيراً وفاعلية، بما يمكنها من صناعة أثر إيجابي ومستدام في محيطها. وأشارت إلى أن رحلة المرأة نحو التميز لا ترتبط فقط بالنجاحات المهنية أو الوصول إلى مواقع القيادة، وإنما تبدأ من وعيها بذاتها وإدراكها لقدراتها، وقدرتها على تطوير أدواتها وتحويل تجاربها وتحدياتها إلى فرص للنمو والعطاء وصناعة الأثر.

من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، فضيلة المعيني، إن اختيار موضوع المحاضرة يأتي انطلاقاً من أهمية تسليط الضوء على التجربة الإماراتية للمرأة وما حققته من حضور وإنجاز، إذ أصبحت نموذجاً في الجمع بين الطموح والمسؤولية، والنجاح المهني، ودورها في الأسرة والمجتمع، لافتة إلى أن عنوان المحاضرة يحمل رسالة تتجاوز الاحتفاء بالإنجاز إلى التأكيد على قيمة الأثر.

وأوضحت أن ما تصنعه المرأة من معرفة وقيم وتجارب، وما تنقله إلى أبنائها ومجتمعها والأجيال من بعدها، يمثل جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية وبناء المستقبل، لافتة إلى أن تنظيم المحاضرة يتزامن مع شهر الاحتفاء بالمرأة الإماراتية وعام الأسرة، ما يمنحها أهمية خاصة، باعتبار أن المرأة شريك أساسي في بناء الأسرة، وأن الأسرة هي النواة الأولى لصناعة الإنسان وترسيخ القيم والوعي والانتماء والمسؤولية.

من جانبها، أكدت عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيسة لجنة التدريب والتطوير، ريم البريكي، حرص الجمعية على المشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية والمجتمعية.