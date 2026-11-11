«جدران بلاسقف» تحصد الجائزة الكبرى في «حمدان بن محمد الدولية للتصوير»

شهد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، الحفل الختامي للدورة الـ15 من جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، التي أقيمت في «متحف المستقبل» بدبي، وحملت عنوان «الأسرة».

وفاز المصور البنغلاديشي، بينو رحمن، بالجائزة الكبرى عن صورته «جدران لا تقف»، التي توثق مشهداً لأسرة تنام بين الجدران الخرسانية، وسط أنقاض منزلها الذي التهمه حريق هائل سريع الانتشار

طال أكثر من 1500 منزل في كوريل، إحدى أكبر المستوطنات العشوائية المكتظة بالسكان في مدينة دكا.

وخلال الحفل أعرب الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على رعايته للجائزة، وقال في كلمته إن الدورة الـ15 حملت عنوان «الأسرة»، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2026 «عام الأسرة»، بما يعزز الروابط الأسرية ويدعم الاستقرار المجتمعي ويرسخ القيم الإماراتية الأصيلة في نفوس الأجيال الصاعدة.

وأضاف: «في عيدنا الـ15 نحمل لكم بشائر سارة، فقد تجاوزنا حاجز المليون صورة، استقبلها أرشيفنا من مجتمع فوتوغرافي نشط يتجاوز نصف مليون مصور من 209 دول، وأنجزنا أكثر من 230 برنامجاً تدريبياً استفاد منها أكثر من 10 آلاف مصور، لتجعل من دبي مدرسة التصوير الأقوى تأثيراً وعطاء في الشرق الأوسط، امتثالاً لرؤية سمو راعي الجائزة الذي ينتظر منا المزيد من الابتكار والتأثير، ومد جسور التواصل الثقافي والفني بين الشعوب».

وكرّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائز بالجائزة الكبرى، البالغة قيمتها 200 ألف دولار، المصور البنغلاديشي بينو رحمن، كما كرّم الفائزين بالجوائز الخاصة.

ونال المصور الياباني كازويوشي ياماشيتا الجائزة التقديرية، تكريماً لمسيرة فنية وثقافية وإنسانية تجاوزت نصف قرن، وثّق خلالها فوتوغرافياً حياة الشعوب في المناطق النائية ذات المناخ القاسي، وعلاقتها بالأرض والمعتقدات الراسخة والطقوس الإيمانية، إلى جانب جوانب الحياة المختلفة. ووصفت الصحافة العالمية أعماله ومؤلفاته بأنها توثق العلاقة بين الإنسان والأرض.

أما جائزة صناع المحتوى الفوتوغرافي، فمنحت للمصور السوري الدكتور علي محمد، تقديراً لدوره البارز في إعادة صياغة العلاقة بين التكنولوجيا المتقدمة والفنون البصرية باللغة العربية، وتبسيط المفاهيم التكنولوجية المعقدة للمبدعين، بينما ذهبت جائزة «مصور العام» إلى المصورة الفرنسية فيرونيك دو فيغوري، تقديراً لمسيرتها المهنية الطويلة في التصوير الصحافي ومشروعاتها الهادفة إلى إيصال صوت المتضررين من الفقر والحروب والنزاعات إلى العالم.

وفي محور الأسرة، فاز المصور الإماراتي حامد عبيد العلي بالمركز الأول، تلاه المصور السعودي نواف العصيمي في المركز الثاني، بينما حل المصور الهندي تيغاهبوس داتا ثالثاً.

وكرمت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري، الفائزين في محور «العام - الملون»، إذ حصد المركز الأول المصور السلوفاكي فيليب هريبيندا، وجاء المصور السويسري فرانك فانف في المركز الثاني، بينما حل المصور الإيطالي راميرو تورنتس ثالثاً. وفي محور «العام - الأبيض والأسود»، فاز المصور الأسترالي جون ألين بالمركز الأول، تلاه المصور الهندي بارون ساركار ثانياً، وجاء المصور الكندي توماس فيجايان ثالثاً.

وكرّم وزير الدولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، الفائزين في محور «فيلم مصور»، الذي حصد مركزه الأول المصور الفلسطيني يوسف الزعنون، تلاه الأميركي ترينت ستيرتون في المركز الثاني، ثم المصور الأميركي دون تيتيب في المركز الثالث.

كما كرّمت الشيخة لبنى القاسمي الفائزين في محور «الأحلام - رؤية الذكاء الاصطناعي» الذي فاز بالمركز الأول فيه المصور النيوزيلندي تشي هوي غنغ، تلاه المصور الصيني فان وه غنغ ثانياً، بينما حل المصور الكولومبي برناردو هيرنانديز ثالثاً.

وكرّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، الفائزين في محور «التصوير الرياضي»، إذ حصد المركز الأول المصور الصيني وو بينغنهو، تلاه المصور الكويتي فيصل حمادة في المركز الثاني، ثم المصور الروسي كيريل فيستافيردوكوف في المركز الثالث.

علي بن ثالث:

. راعي «الجائزة» ينتظر منا المزيد من الابتكار والتأثير، ومد جسور التواصل الثقافي والفني بين الشعوب.