محميات دبي تحرس ذاكرة الطبيعة

يختصر مشهد طائر البلشون الأبيض الكبير، وهو يقتنص سمكة في إحدى بحيرات محمية المرموم الصحراوية، قصةً أكبر عن طبيعة دبي، التي لم تعد تُرى فقط من خلال ناطحات السحاب والمشروعات العمرانية، وإنما أيضاً عبر مساحات طبيعية واسعة، تحولت إلى ملاذات آمنة للطيور والحيوانات والنباتات.

وتكتسب محميات دبي أهمية تتجاوز حماية الحيوانات والطيور، فهي تمثل جزءاً من استراتيجية الحفاظ على الأنظمة البيئية المحلية، بما فيها الصحراء والكثبان والبحيرات والمسطحات النباتية، كما توفر فرصاً لمراقبة الطيور والحياة البرية، والتعرف إلى الأنواع التي تتخذ من الإمارات موطناً دائماً أو محطة خلال رحلات الهجرة.