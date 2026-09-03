«كونغرس العربية» يعود إلى أبوظبي بحوارات ثرية

كشف كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن برنامجه المقرر، يوم 20 سبتمبر الجاري، في منارة السعديات، بمشاركة نخبة من صناع السياسات والمستثمرين وقادة التكنولوجيا والأكاديميين والمبدعين، لبحث المنظومات والشراكات والاستثمارات اللازمة لتعزيز حضور اللغة العربية في الاقتصادين الإبداعي والرقمي، تحت شعار «العربية بوصفها بنية حضارية: الهوية والمعرفة والقوة الاقتصادية في العصر الرقمي» .

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم: «تملك اللغة العربية رصيداً حضارياً وثقافياً واسعاً، تتجدد قيمة هذا الرصيد وتندمج في خدمة مسيرة التنمية الحديثة بقدر نجاحنا في تحويله إلى معرفة وإبداع ومشروعات قادرة على الوصول إلى الجمهور والأسواق، ولذلك فإن الرهان اليوم لا يقتصر على زيادة حضور العربية، بل على توسيع قدرتها على إنتاج المحتوى، وحماية الحقوق المرتبطة به، وفتح مسارات جديدة أمام المبدعين للاستثمار في أفكارهم وتطويرها».

ويتولّى الممثل والكاتب والمنتج أحمد أمين تقديم فعاليات الكونغرس، والربط بين جلساته، بأسلوبٍ يجمع بين الثقافة والسرد وروح التفاعل.

ويستهل البرنامج أعماله بحوار بعنوان «اللغة العربية والهوية في عالم متغير»، يجمع الدكتور علي بن تميم، ورئيسة معهد العالم العربي في باريس، آن كلير لوجندر، ورئيس جامعة نابولي «لورينتالي»، البروفيسور روبرتو توتولي. ويحتضن البرنامج حواراً بعنوان «متى يتحوّل المحتوى إلى ملكيّة فكرية؟» يشارك فيه المدير العام الإقليمي لشؤون العمليات لدى منصة تيك توك في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، كندة إبراهيم، والمديرة العامة لدار الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، رنا إدريس، والرئيس التنفيذي التجاري والتسويقي لمنصة MBC شاهد، ناتاشا ماتوس هيمينغواي، رؤى من قطاعات النشر والمنصات وتوزيع المحتوى.

وبأسلوبه المميز على المنصات الرقمية، سيحكي المؤرخ وأستاذ العلوم السياسية وصانع المحتوى، روي كاساغراندا، قصة اللقاء بين اللغة العربية وأوروبا في فقرة خاصة تتناول التفاعل الحضاري بين العالمين العربي والغربي.

وإلى جانب البرنامج الرئيس يقدّم «كونغرس X الشباب» سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة، وورش العمل، والمحاكاة الحية، والتجارب المهنية.

ويختتم «كونغرس X الشباب» فعالياته هذا العام مجدداً بجائزة الابتكار، التي تحتفي بالأفكار المبتكرة الداعمة للغة العربية من خلال التكنولوجيا والسرد والنشر والتصميم وغيرها من المجالات الإبداعية. ويختتم البرنامج بأمسية حوارية خاصة مع الفنان وكاتب الأغاني والعازف المصري حمزة نمرة، يعقبها أداء موسيقي حي.

منصة جديدة

يطلق الكونغرس النسخة التجريبية من «منصة كونغرس العربية والصناعات الإبداعية للتواصل المهني»، التي تجمع المبدعين والمستثمرين والباحثين وصناع القرار من المنطقة والعالم، وتقدّم فرصة لبناء علاقات مهنية، واستكشاف مجالات محتملة للتعاون بعد الفعالية.