انطلاق منافسات الجولة الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن

انطلقت أمس، منافسات الجولة الثانية لمهرجان العين لسباقات الهجن 2025، في ميدان الروضة بمنطقة العين.

وتألقت «الدرعية» لمحمد مبارك بن عامر الحبسي، وحلقت بناموس الشوط الأول لسن الفطامين، وتصدر «مفنود» لشهاب حمد علي الجحافي، الشوط الثاني، بينما ذهبت صدارة الشوط الثالث إلى «التماس» لعماد غريب سعد الجنيبي. وأحرز «متعب» لمصلحة خميس حمد البطيني، ناموس الشوط الرابع، وحققت «حربة»، لأحمد سلطان سويدان، ناموس الشوط الخامس.

وخطفت «خيال» لمحمد خليفة طالب المهري، صدارة المركز الأول في الشوط السادس، وشهد الشوط السابع تفوق «شاهين» لصقر سليم سالم الجنيبي.

وفازت «الظبي» لحمد مسلم سالم الجحافي، بالمركز الأول في الشوط الثامن، بينما شهد الشوط التاسع فوز «الشاهينية» لحمد حميد منصور الدرعي.

وحصد صدارة الشوط العاشر «الفارس» لأحمد خليفة عامر الحبسي، وشهد الشوط الـ11 تفوق «الظبي» لخويتم سالم جدع العامري، والشوط الـ12 فوز «حضور» لبدر رامس محمد الجحافي، بينما كانت صدارة الشوط الـ13 من نصيب «شاهين» لعزيز سيف حارب الدرعي. وتصدر «منصي» لحمود بن طويرش الوهيبي، الشوط الـ14، وشهد الشوط الـ15 فوز «مغثة» للمالك نفسه، وحلق «كفو» لحمد غدير خميس، بلقب الشوط الـ16، بينما ذهب لقب الشوط الـ17 إلى «الشامخة» لغانم سعيد عيد المنصوري.

وحقق «الذيب» لعبدالله راشد الشاوي الغفلي، لقب الشوط الـ18، وكانت صدارة الشوط الـ19 من نصيب «مهدية» لعبدالله سعيد سالم الوهيبي، بينما حصد «متوكل» لغانم سعيد عيد المنصوري لقب الشوط الأخير.