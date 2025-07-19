20 قطعة من مسلسل «داونتون آبي» في مزاد بريطاني

يُطرح فستان زفاف الليدي ماري وعصا فيوليت كرولي اللذان ظهرا في المسلسل البريطاني الذي حقق شهرة واسعة «داونتون آبي» للبيع ضمن مزاد سيُقام في لندن خلال منتصف أغسطس المقبل.

وأعلنت دار «بونهامز» للمزادات أنّ نحو عشرين قطعة من إكسسوارات وأزياء وديكورات من المسلسل الشهير ستُباع في مزاد إلكتروني يُقام من 18 أغسطس إلى 16 سبتمبر.

من بين هذه القطع سيارة عائلة غرانثام، وهي من طراز «صنبيم 20/60» يتراوح سعرها التقديري بين 29 و40 ألف يورو (33,76 و46,56 ألف دولار)، والفستان الذي ارتدته الليدي ماري في زفافها من ماثيو كرولي (الموسم 3 الحلقة 14) ويبلغ سعره التقديري بين 3500 و5000 يورو (بين 4073 و5830 دولاراً). ومن بين القطع أيضاً عصا الليدي فيوليت كرولي وإحدى مراوحها، إضافة إلى لوحة كلاكيت سينمائية استُخدمت في تصوير فيلم «داونتون آبي: ايه نيو ايرا» ويتراوح سعرها التقديري بين 1200 و1700 يورو (بين نحو 1400 و1980 دولاراً).

يتناول المسلسل التلفزيوني الذي ألّفه جوليان فيلوز وعُرض للمرة الأولى في المملكة المتحدة عام 2010 قبل أن ينتشر على مستوى العالم، حياة عائلة كرولي الأرستقراطية الثرية على مدى 30 عاماً. والمسلسل ممتدّ على ستة مواسم تتألف من 52 حلقة.

وقد شاهد هذا العمل أكثر من 120 مليون مشاهد في العالم، بحسب دار «بونهامز».

يضم طاقم التمثيل الرئيسي ماغي سميث التي توفيت في سبتمبر 2024، وهيو بونفيل، ولورا كارمايكل، وجيم كارتر، وميشيل دوكري، وإليزابيث ماكغفرن.

أُنتج فيلمان من عالم المسلسل عامي 2019 و2022، ومن المتوقع إصدار فيلم ثالث بعنوان «ذي غراند فينال» في سبتمبر.

وأعلنت دار «بونهامز» أن عائدات المزاد ستعود إلى جمعية «توغذر فور شورت لايفز» الخيرية البريطانية، التي تُعنى بمساعدة الأطفال المصابين بأمراض تُهدد حياتهم.