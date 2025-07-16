انطلاق تصوير مسلسل «هاري بوتر».. ممثل جديد بدلاً من «البطل الأيقوني»

كشفت «وارنر براذرز ديسكفري»، أول من أمس، عن الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسلها الجديد من سلسلة «هاري بوتر»، ويؤدي دور البطولة فيه الممثل الاسكتلندي الشاب، دومينيك ماكلولين، بدلاً من دانيال رادكليف.

وكانت الشركة الأميركية العملاقة في مجال الإعلام والترفيه قد وعدت، قبل عامين، بإطلاق مسلسل «هاري بوتر»، الذي سيمتد عرضه على «10 سنوات»، وستكون كاتبة العمل الأصلية جاي كاي رولينغ المنتجة التنفيذية للعمل.

وبدأ التصوير، أول من أمس، في استوديوهات «ليفزدن» في المملكة المتحدة، ومن المقرر عرض المسلسل في 2027 على منصتَي «اتش بي أو» و«اتش بي أو ماكس».

وكان دانيال رادكليف قد جسّد شخصية الساحر الشاب في الجزء الأول من الأفلام المقتبسة من روايات رولينغ، وأصبح وجه السلسلة.

وأعلنت قناة «وارنر براذرز ديسكفري» دومينيك ماكلولين، الذي يبلغ حالياً عمر رادكليف نفسه تقريباً، في بداية مسيرته الفنية، وجهاً جديداً، والذي سيجسد الشخصية الأيقونية، وذلك عبر نشر صورة للممثل الشاب وهو يحمل كلاكيت مخصصاً للمشهد الأول دُوّن عليه تاريخ 14 يوليو 2025.

ويتولى إخراج المسلسل البريطاني مارك ميلود، الذي أخرج فيلمين وحلقات من مسلسل «غايم أوف ثرونز».

ولن تكتب جاي كاي رولينغ سيناريو المسلسل الجديد، بل فرانشيسكا غاردينر، ابنة قائد الأوركسترا البريطاني الشهير، جون إليوت غاردينر، التي كتبت العمل المقتبس من رواية His Dark materials، وهي قصة رمزية عن الانتقال من المراهقة إلى سن الرشد لفيليب بولمان.

. من المقرر طرح المسلسل في 2027، وسيمتد عرضه على مدار 10 سنوات.