قال لها أن "مكان النساء المطبخ" .. فسكبت عليه البنزين وأحرقته

حُكم على امرأة من جنوب نيو ساوث ويلز بالسجن سبع سنوات ونصف لإشعالها النار في صديقها بعدما قال لها أن "مكانك يجب أن يكون المطبخ"

وسكبت كوربي والبول، وهي امرأة من هاولونغ، البنزين على جيك لودر ثم أشعلت النار فيه في فناء منزلها الخلفي في يناير من العام الماضي.

وأصيب لودر، الذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا آنذاك، بحروق من الدرجة الثالثة في 55% من جسده، ودخل في غيبوبة مُستحثة طبيًا لمدة ثمانية أيام.

واستمعت محكمة مقاطعة ألبوري إلى أن والبول هاجمت لودر بعد أن طلب منها العودة إلى المطبخ وعدم الجلوس والشرب مع أصدقائه الشباب.

وأقرت والبول، البالغة من العمر 24 عامًا، بالذنب في تهمة حرق صديقها.

ووصفت القاضية جينيفر إنجلش الفعل بأنه عنف ناتج عن المخدرات والإفراط في الشرب. وكان والبول ولودر، الصديقان منذ تسع سنوات، يشربان الكحول ويتناولان المخدرات مع آخرين، حينما بدآ يتجادلان، وأدلى الضحية بتعليقات "معادية للنساء".

واستمعت المحكمة إلى أن أصدقاء لودر سمعوه يصرخ، وحاولوا إطفاء النيران التي كانت تذيب قميصه، قبل أن يقوموا بإلقائه في بركة سباحة.

وقالت القاضي إنجلش: "أجد أن الاعتداء على الضحية كان غير مبرر وعنيفًا للغاية".

مشيرة أنها وجدت صعوبة في تقبّل أن اكتئاب والبول آنذاك أثر على قراراتها. واستمعت المحكمة إلى أن والبول كانت نادمة، وأظهرت فرصًا جيدة لإعادة التأهيل، وأقلعت عن المخدرات والكحول.

وكانت والبول هادئة أثناء النطق بالحكم وفقا لمحطة "أي بي سي" بينما كانت عائلتها تبكي بشدة. وستكون مؤهلة للإفراج المشروط في نوفمبر 2029.