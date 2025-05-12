شعبية الهليون تتراجع.. شباب ألمان يرفضون الطبق المحبوب

كشف استطلاع للرأي أن هناك تزايداً في رفض الشباب بألمانيا لأحد أكثر الأطعمة الموسمية المحبوبة في البلاد، الهليون.

وأظهر الاستطلاع - الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) - أن 42% من الشباب، الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، قالوا إنهم لا يحبون هذا النوع من الخضراوات «على الإطلاق» أو «إلى حد ما».

ومن بين جميع الفئات العمرية التي شملها الاستطلاع، قال 26% من الألمان إنهم لا يحبون الهليون، ارتفاعاً من 20% في استطلاع مماثل أُجري عام 2022.

ويُعدّ الهليون الأبيض المطبوخ في صلصة كريمية، وفي الأغلب يُقدّم مع البطاطس، أحد الأطباق المفضلة في ألمانيا.

ووفقاً لبيانات شبكة جمعيات الهليون والتوت، يتناول كل فرد من سكان ألمانيا ما معدله 1.2 كيلوغرام من الهليون سنوياً.

ويستمر موسم الهليون عادة نحو 12 أسبوعاً حتى أواخر الربيع.