معرض «تمكين القدرات».. بأيدي أصحاب همم

نظم مركز «أولادنا لأصحاب الهمم» فعالية توعوية، تمثلت في معرض حمل شعار «تمكين القدرات»، وسلط الضوء على إنجازات طلبة المركز من ذوي طيف التوحد. وتضمن المعرض منتجات أبدعتها أيادي الطلبة ضمن القسم المهني الذي يقدم فرصاً لتمكين هذه الفئة في المجتمع، وتحقيق الدمج الفعلي لهم في البيئة المحيطة. كما يسعى القسم إلى استثمار طاقات الطلبة الإبداعية بشكل منتج وهادف ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، ما يسهم بصورة مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلب شمولية في العمل ومراعاة احتياجات جميع فئات المجتمع دون استثناء. وحظيت الفعالية بحضور لافت من أولياء الأمور وعدد من الشخصيات المهتمة بدعم أصحاب الهمم.

من جانبها، أكدت المدير العام للمركز، مها خزامي، أن المعرض يأتي امتداداً لرؤية المركز في مواصلة تقديم مشاريع متقدمة في مجال التأهيل المهني، مشددة على أن تمكين أصحاب الهمم من فرص التدريب والعمل هو حق أصيل يعكس مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤسس لحياة مستقلة وكريمة لكل منتسب من طلبة المركز. وأشارت إلى أن هناك توجهاً لتعزيز هذه الجهود بمبادرات جديدة تستجيب لاحتياجات الطلبة، وتتماشى مع تطلعات المجتمع نحو احتضان هذه الطاقات وتمكينها.