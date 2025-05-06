رحيل الفنان والإعلامي الكويتي فخري عودة.. مسيرة حافلة بالفن والصحافة

فقد الوسط الفني والإعلامي اليوم الثلاثاء الفنان القدير والإعلامي الكويتي فخري عودة، بعد معاناة مع المرض، تاركاً خلفه إرثاً غنياً من الإنجازات التي امتدت لعقود في ميادين التلفزيون والمسرح والصحافة.

يُعد الراحل من أبرز خريجي معهد الفنون المسرحية بالكويت، حيث تخرج عام 1982 من قسم التمثيل والإخراج. بدأ عودة مسيرته الفنية في سن مبكرة، إذ صعد إلى خشبة المسرح ومثّل أمام الكاميرا وهو في عمر 21 عامًا، فيما كانت ميوله الصحفية واضحة منذ شبابه، إذ انخرط في الكتابة الصحفية وهو لا يزال طالباً، وتوسّع لاحقًا في كتابة الشعر الشعبي والخواطر.

حضور لافت في المسرح والتلفزيون

تميّزت مسيرة فخري عودة بمشاركته في مجموعة من أبرز الأعمال الدرامية والمسرحية التي تركت بصمة في الذاكرة الكويتية والخليجية، منها مسلسلات شهيرة مثل «درب الزلق» و«الأقدار»، ومسرحيات لافتة مثل «الإمبراطورية» و«البحث عن وظيفة». كما لمع اسمه في مسرحية «فوضى»، التي تُعتبر أول مسرحية كويتية تم تصويرها بالألوان لتُعرض على تلفزيون الكويت عام 1976، إلى جانب مشاركته في أعمال مسرحية للأطفال وأعمال إذاعية وكرتونية أنتجتها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.

على مدار مسيرته، شارك الراحل في ست مسرحيات تركت بصمتها في المسرح الكويتي، إلى جانب مساهماته الفاعلة في الإعلام المرئي والمسموع، حيث عمل في تلفزيون الكويت ورفد الصحافة الكويتية بكتاباته ومقالاته المتميزة.

برحيله، يفقد المشهد الثقافي والفني الخليجي أحد رموزه الذين جمعوا بين الأداء التمثيلي والكتابة الصحفية، ليبقى اسمه حاضراً في ذاكرة من عايشوه أو تأثروا بأعماله.