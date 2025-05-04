«الهايكو الخليجي» يطل في مجلس «ليالي الشعر»

ضمن فعاليات مجلس «ليالي الشعر» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، نُظِّمت أمسيتان، الأولى سلّطت الضوء على فن الهايكو في المشهد الخليجي، والثانية احتفت بتجربة الشاعرة العراقية الراحلة لميعة عباس عمارة.

وخلال الأمسية الأولى التي حملت عنوان «قصيدة الهايكو في المشهد الشعري الخليجي»، قدّم الكاتب السعودي محمد منصور آل فاضل قراءة في هذا الشكل الشعري الياباني التقليدي، في حوار أدبي أداره الكاتب موسى محرق.

وأوضح آل فاضل أن الهايكو العربي أصبح شكلاً حاضراً في تجارب شعرية، مستعرضاً نماذج من تجارب الشاعر المغربي سامح درويش، والسوريين محمد عضيمة، وسامر زكريا. وأشار إلى نشأة هذا الفن في منطقة الخليج من خلال تجربة الدكتورة خيرية السقاف، التي تُعد من أوائل من كتبوا الهايكو في السعودية، وتبعها شعراء خليجيون، مثل أحمد القيسي، وعبدالله العنزي، وعبدالحق موتشاوي، ومحمد الصاري. وأشار إلى تأسيس أندية متخصصة بالهايكو في السعودية والكويت، ما يعكس ازدهاره في المشهد الخليجي المعاصر.

بينما استحضرت الأمسية الثانية تجربة لميعة عباس عمارة، التي تعد من أهم رموز الشعر العراقي الحديث، في أمسية مزجت بين الشعر والموسيقى والغناء، وشاركت فيها الشاعرة أروى السامرائي، التي قدّمت شهادات وقراءات في نتاج لميعة، مستعرضة قدرتها على التعبير بالعربية الفصيحة واللهجة العراقية العامية، التي قرّبتها من جمهورها المحلي، وأسهمت في تحوّل العديد من قصائدها إلى أغانٍ شعبية، أبرزها «أشتاق لك يا نهر».

وأضفى الفنان سلطان مرعي على الأمسية بُعداً طربياً بأدائه الغنائي لعدد من قصائد لميعة، بمرافقة عازف العود محمد سعد.