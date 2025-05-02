أجاثا كريستي تعود إلى الحياة بفضل الذكاء الاصطناعي

سيتمكن الكُتّاب أصحاب الطموح، أخيراً، من الحصول على أفكار حيوية تُثري أعمالهم في فن الكتابة، وذلك من كاتبة روايات الجريمة الأشهر، الراحلة أجاثا كريستي، وذلك من خلال مساعدة بسيطة من وسائل الذكاء الاصطناعي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس، بأنه بالتعاون بين هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، وورثة الكاتبة الراحلة، تم إعداد دورة تعليمية إلكترونية تحت اسم «كتابة أجاثا كريستي»، يتم خلالها الاستعانة بكلمات كريستي الخاصة التي كانت تلقيها بنفسها، ومن المقرر أن يتم خلال الدورة - التي يستعان فيها بالممثلة فيفيان كين لاستحضار روح كريستي، وفنانين من خبراء المؤثرات البصرية - استخدام تقنيات محسنة بوساطة الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى صور وتسجيلات صوتية مستعادة من تسجيلات الكاتبة الراحلة، لإعادة تجسيد كلماتها وتعاليمها، بحيث تبدو كأنها تُلقيها بصورة مباشرة.

أعدّ الدورة خبراء متخصصون في إرث كريستي، ممن أعادوا بناء فلسفتها في الكتابة.